萬里開漳聖王淨港 百年盛事

「淨港」當天，信徒會肩扛神轎躍入漁港，祈求漁船出海平安、滿載而歸。（宋原彰翻攝）

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中國時報
宋原彰／新北報導

北海岸的萬里區居民多以捕撈漁獲維生，當地居民心中的守護神，外界可能誤以為當地的信仰中心為「媽祖」或「東海龍王」，其實上是「開漳聖王」，尤其每年元宵節舉辦的「淨港文化祭」，更是全台獨有的百年傳統宗教儀式。

「開漳聖王」為唐代陳元光將軍，所謂的「漳」是指福建漳州，由於盛唐時陳政、陳元光父子率中原八十七姓將士平定閩地、後建置漳州，後世之閩南人為感念推崇陳政、陳元光父子開拓、建置漳州之功，故在陳元光亡故後，為其建祠立祀。

農業局表示，據《萬里鄉志》記載，相傳在1820年，有一艘無人駕駛的船，載著一尊神像和建材，在野柳港外載浮載沉。當地居民迎來此神像後建廟設為「保安宮」；而該神像經查證後，發現為閩南漳州人的信仰守護神陳元光之神像。

萬里地區的守護神「開漳聖王」信仰由來已久，每年農曆元月15日的「野柳神明淨港文化祭」也相傳是開漳聖王的旨意，已有100多年的舉辦歷史，是新北市少數登錄為民俗類的無形文化資產，也是在元宵節當天，少數與「北天燈、南蜂炮」齊名的節慶活動。

「野柳神明淨港文化祭」包括「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」四大主活動，其中「淨港」就是由年輕力壯的男信徒，肩扛保安宮「開漳聖王」神轎俯衝躍入野柳港中，象徵祈求出海漁船滿載而歸、平安入港。

(中國時報)

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