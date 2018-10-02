吳芳銘租站牌廣告 議員質疑雙重標準

以無黨籍參選嘉義縣長的副縣長吳芳銘租公車站牌競選廣告，縣公車處遭議員質疑有雙重標準。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長黨內初選期間，因翁章梁承租縣公車站牌廣告，外界曾質疑縣府行政不公，加上縣公車處在敏感時機與廠商解約，當時引發不小政治效應，如今距投票日僅剩50多天，無黨籍縣長參選人、副縣長吳芳銘也承租站牌廣告，縣議員林緗亭認為吳芳銘還在縣府任職，難道就沒有行政不中立的疑慮？公車處難不成有兩套標準？

縣公車處代理處長楊志雄解釋，公車站牌和公車車體廣告本來就沒限制政治性廣告不能刊登，且去年有議員提出質疑後，公車處還去函中央選舉委員會請求解釋是否違反選罷法，已確定沒有違法，並重申當時會和認養廠商解約，是因對方未盡管理維護責任，公車處曾發出8張公文要求改善未果才片面解約，事後業者提出訴訟也自行撤告。

楊志雄表示，扣除共線路段，公車處共有1200多面公車招呼站牌和66面公車車體廣告，6月間以5年449萬500元重新招標出去，因廣告招攬屬承包商權限，只要不違背善良風俗，公車處不會加以限制，至於吳芳銘租用400多個看板和20面車體廣告也是吳芳銘自行與廠商接洽，公車處絕對沒有行政不中立或雙重標準問題。

「我是提出合理質疑」，林緗亭說，去年翁章梁也是自行找廠商刊登廣告，就有議員質疑有行政不中立之嫌，吳芳銘還在副縣長這個位置，是不是也有同樣的疑慮？吳芳銘回應，承租站牌廣告是正常商業交易，任何人都可以承租，過程並無不妥。

(中國時報)

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