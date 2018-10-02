宜縣議會3姝 搶進羅東鎮長

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮是全台最小的鄉鎮，面積僅11餘平方公里，但羅東人口有7.2萬人，在經濟上是宜蘭的商業重鎮，政治上也有舉足輕重的地位，這次鎮長選舉三女將之爭，國民黨吳秋齡、民進黨黃素琴、無黨籍薛呈懿各有優勢，也讓年底鎮長大選備受關注。

宜蘭縣依蘭陽溪畫分溪南、溪北，位於溪北的宜蘭市有「大房」之稱，溪南的羅東鎮被稱作「二房」，人口僅次於宜蘭市的羅東鎮是溪南重要的生活圈，在地方甚至還流傳著「二房贏過大房」之說。

在宜蘭縣要拚縣長，不外乎是具有立委、副縣長、宜蘭市長、羅東鎮長等身分，如農委會主委林聰賢當選宜蘭縣長前就是羅東鎮長，今年代表國民黨參選宜蘭縣長的林姿妙是現任羅東鎮長，能成為鎮長在政治上具有指標意味。

今年鎮長之爭3名參選人都是女性，身分皆是現任縣議員，讓鎮長之爭格外有看頭，國民黨吳秋齡經營地方許久，加上羅東也是國民黨縣長參選人林姿妙的大本營，吳秋齡被看好能當選鎮長，但羅東鎮在總統、立委等大選中，都是民進黨票倉，也讓吳秋齡一點都不敢大意。

民進黨黃素琴是3女將中最晚確定要選鎮長，雖然是臨危受命，但她議員任內服務頗受好評，從議員轉換跑道選鎮長，對黃素琴來說銜接上無太大困難；無黨籍薛呈懿欠缺政黨奧援，但清新、有衝勁是薛呈懿給人的印象，也獲得不少年輕人支持與肯定。

(中國時報)

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