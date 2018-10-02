開放外籍教師 搶誰的飯碗？

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中國時報
李萬吉

近期國發會正研擬「新經濟移民法」草案，打算放寬中小學聘用外師教授所有科目，對此國內教師工會和教育產業工會都表示不贊同，也有民眾投書表達反對和疑慮。反對者多認為國內少子化已讓教師員額不足，加上年金改革制度又延緩教師退休，再開放外籍教師來台搶飯碗，將嚴重影響年輕教師的工作權益。也有人質疑外籍教師的教學專業和方式，未必能符合國內課程需要？甚至影響學生學習效果，不宜輕易開放。

這些反對論點的假設是外籍教師將可能取代原有國內教師的職務工作，然而從實務面來看，這卻不太可能發生。實際上，會需要由外籍教師來任教的科目，多是國內教師難以勝任的教學方式或課程，例如用全英語授課的國際學校課程，或者需國際認證師資的IB課程。換言之，是國內師資無法符合那些新課程的教學需要，而不是找外籍教師來搶國內師資位子。

十幾年來的辦學經驗得知，外籍教師的聘任、管理、考核和培訓需要和國內經驗不同，對學校經營者來說都非易事，加上薪資成本又高，若非需要，一般學校豈會願意增加麻煩？再從積極面來看，許多外籍教師的專業和態度，值得國內教師學習和參考，若能夠讓中外籍教師有更多合作和交流，對本國老師的專業成長也有助益，比去國外參訪幾天的學習更有效果。

教育國際化是必然的發展趨勢，也是政府和民間都想努力的方向，然而許多過時和保守的法令卻阻礙發展需要。所幸政府逐漸重視這些問題，願意更務實的修正政策和法規，包括最近行政院長提出鬆綁幼兒階段的英語學習的政策也是一例。至於對國內師資工作權益的保障，即便有些微影響，也不該成為限制發展的理由。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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