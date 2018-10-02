雲林第一選區 幾乎人人有機會

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中國時報
／雲林報導

雲林縣議員第一選區將從9席增為10席，加上原本強棒之一的斗六市長謝淑亞退出選戰行列，對本區後段班而言等於增加2席機會，呈現人人有機會局面，除幾乎無知名度的參選人，多數樂觀評估自己有當選機會。

第一選區登記者依登記順序為鄭自勤（無）、李建昇（民）、賴淑娞（國）、江宗保（民）、李政達（民）、江文登（民）、蘇于珊（國）、陳亮良（國）、廖郁賢（時代力量）、周秀月（民）、鍾明馨（無）、李建志（無）、陳俊傑（無）、王又民（無）、林岳璋（無）、林武文（無）、邱世文（無）共17人，應選10席。

民進黨提名5人，其中現任議員江文登、斗六市代會副主席李政達、市代表江宗保同屬立委劉建國之好央甲團隊，3人選舉看板都與劉建國合成照片，可見同室操戈戰況激烈。李建昇穩紮穩打尋求6連霸，周秀月與夫婿張連亨搭檔參選議員及市代。

國民黨提名賴淑娞、陳亮良、蘇于珊3人，林武文報准參選，其中蘇于珊夫婿是前縣議員陳河山，陳因林內焚化爐案7月間與張榮味同時入獄，蘇于珊代夫出征，搶攻2席婦女保障名額。目前仍是公務員的陳亮良、上校退休的林武文目標搶攻大斗六地區的軍公教票源。

以無黨參選的鍾明馨、林岳璋、李建志、王又民是現任議員，實力都不弱。

現任議員林聖爵原本與斗六市長謝淑亞互換跑道，兩人互可吸收彼此的票源，謝淑亞為輔選張麗善退出議員選舉，兩人支持者的選票流向多元，使本區戰況呈現洗牌局面。

(中國時報)

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