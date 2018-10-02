在海面旋舞的大港橋

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中國時報
許立明

全國首座水平旋轉景觀橋樑「高雄港大港橋」，日前在行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、交通部長吳宏謀等，特地南下敲槌宣布開工後，明年3月完工供人車通行的預想影片，廣獲各界吸睛好評。

這座大港橋直接串連駁二特區和蓬萊商業區，造價3.86億元，橋長110公尺，橋寬5～11公尺，貝殼及海豚為設計意象的造型，可供550人及自行車通行，原30分鐘的繞行行程，縮短到只需2分鐘。更吸睛的是，大港橋可在3分鐘內可完成水平運轉，讓海面既有船舶遊艇順利通行。

高雄近3年「港市合治」而成立高雄港區土地開發公司，首張亮眼成績單就是今年2月開幕的棧貳庫，參訪人次已突破百萬，平均每月20萬人造訪。接續計畫是遊艇碼頭招商，大港橋就是帶動連結駁二、棧貳庫，以及未來要招商的3至10號碼頭等。

亞洲新灣區的起源，特別感謝陳其邁委員，在2006年代理市長時，推倒港市藩籬，有這個起點，才有現在的亞洲新灣區。陳菊前市長帶領的市府團隊，一步一腳印的打拼，又為高雄經濟發展儲存1200多公頃的產業用地。

在產業園區、科學園區、經貿特區的搭配，未來包含半導體產業、高科技硬體製造業；體感科技、電競等軟體產業。這是一個多元且均衡的產業佈局，高雄的前進，不會停止。

(中國時報)

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