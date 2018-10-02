節電效率不佳 新北澄清天熱用電爆增

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中國時報
／新北報導

新北市府力推節電方案，市議員李坤城1日總質詢時指出，新北市去年至今有8個月節電率是負分，今年7月和去年同期相比，節電率負10.63％，是六都最差，且參加節電認同券區域節電率，比沒參加的還差，質疑市府花大錢卻沒效。市長朱立倫表示，將責成相關單位完成用電分析，持續推廣節能減碳。

新北市連續4年榮獲全國節電冠軍，市府每年也編列大筆預算推動節電認同券汰換舊燈具等政策，但市議員李坤城卻發現，從去年9月到今年9月，11個月份竟然有8個月的節電率是負的。

李坤城也拿出數據指出，今年7月六都節電率雖都是負分，新北卻是負10.63％，在六都墊底；新北2018年家戶節電推動計畫預算1942萬元，目前累積節電量765萬7670度，若按一度2.38元，約省下1820萬元電費，比一年的預算還少，效率需要檢討。

環保局表示，今年節電認同券活動實際完成第二階段汰舊換購程序者，截至6月底有382件，後因正式進入夏季，截至9月30日汰購申請量已增加至2366件，因時間落差尚無法看出節電認同券成效，後續持續蒐集、觀察。

經發局說，議員提供單月數據，但若從1到7月平均用電，新北節電率排第4，今年5月、7月天氣爆熱，造成冷氣時數比去年同期多3成，商業用電也多2.89％，才會造成單月數字突然飆高。

(中國時報)

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