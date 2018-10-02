嘉市東區老將穩 新人爭破頭

2018年10月02日 04:13 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市下屆東區議員選舉因人口減少，席次從本屆11席掉為10席，有23人參選，形成僧多粥少的激烈競爭局面，此次老幹新枝大車拚，因有2名議員不選連任，另有議員任內因故遭撤銷，以致新人輩出搶出頭，有爭取2至3席的空間。

年底選舉，東區議員從本屆11席減為10席，23人爭逐10個名額，前議員郭文居、洪有仁因案遭解職，現任議員黃秋澤、黃國村不選連任，形成現任議員有8人爭取連任，15名新人搶占席次。

政壇人士評估，張榮藏、郭明賓、黃盈智、張敏琪、戴寧、傅大偉、黃露慧、蔡永泉等8名老將，除少數1、2人選情較為不穩，6、7名老將根基穩固，問政風格受肯定，仍占優勢。

新人輩出爭搶2至3席，國民黨提名的陳家平曾擔任立委王育敏辦公室主任、輔選陳以真參選嘉義市長，耕耘基層已久；無黨籍周秉駿以往多在外地打拚，被歸屬為「蕭家班」系統，在強而有力的後援運作下而「聲名鵲起」，備受矚目。

無黨籍黃思婷有大伯郭文居力挺、操盤，且起步早，形象清新，選情也頗受關注；李奕德本屆以些微差距落選，蹲點深耕，此次捲土重來，有機可乘；徐國榮、吳俊達由里長轉戰議員，實力也不容小覷；無黨籍凌子楚曾2次代表台聯參選立委高票落選，淡出政壇，此次再出馬選議員，也受注目。

(中國時報)