22人搶10席 台東市風起雲湧

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中國時報
／台東報導

被視為一級戰區的台東縣議員台東市第1選區應選10席，共有22人登記參選，其中有6名老將競選連任，新人中有代夫之征及代父出征，也有從市民代表轉換跑道，16人要角逐4個缺額，老幹與新枝的對決，競爭空前激烈。

台東縣議員第1選區首善之都台東市包括饒慶鈴、洪宗楷分別轉戰縣長及市長，田石雄任內過世，王飛龍由他的女兒王文怡接棒，6名爭取連任的老將基層實力都不弱，但是也有可能大意失荊州其中，因此無不戰戰兢兢，其中在農會選舉失利的吳景槐頗有危機意識，不敢掉以輕心。

第1選區婦女保障名額2席，其中，吳秀華是國民黨台東縣黨部主委，又被視為是吳家代表人物，可能爭取議長寶座，勢必全力衝刺，實力雄厚，而本屆中箭落馬的謝明珠捲土重來，實力也不容小覷。

新人中，代父出征的王文怡，及代夫出征的前縣議員陳顯興妻子劉秋美，分別接收父親及丈夫的票源，情勢頗被看好；另外，有4位市民代表有意更上層樓，其中，陳銘風選市代的得票數高過縣議員當選門檻，也是來勢洶洶。

在藍大於綠的後山政治版圖中，第1選區一直是藍軍天下，綠營的現任議員林參天，因違紀參選被開除黨籍，其妻李翠峰是民進黨台東縣黨部主委，有其死忠的鐵粉；民進黨這次提名3人，以現任里長黃治維最被看好，但是選舉情勢瞬息萬變，不到最後一刻，難見分曉。

(中國時報)

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