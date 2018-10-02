國民黨籍議員鄭林清良 滿意林右昌施政

2018年10月02日 04:12 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市議會舉行選前最後一次定期會，擔任33年議員、堪稱「基隆媽祖婆」的國民黨議員鄭林清良，1日進行政治生涯中最後一場的質詢。今年退休的她，會後和林右昌一同拍畢業照，此外還順便爆料，林右昌11歲曾幫她發過傳單，從小看林長大，如今對於林的施政很滿意。

今年70歲的鄭林清良，民代生涯38年，歷任2年鄰長、3年里長、33年議員，「8連霸市議員」紀錄，也讓她擁有「媽祖婆」的稱號，是當今基隆市最資深的議員之一，今年宣布退休，將交棒給女兒鄭愷玲，來傳承衣缽、競選議員。

鄭林清良質詢時表示，這是她政治生涯中最後一場質詢，她很感謝市府一直以來配合議會的監督，在市政上便推動好的政策，使基隆的未來可以更好，但當一天和尚就敲一天鐘，即便是最後一天「畢業」，仍然要就深澳燃煤電廠、基隆輕軌、安樂區排水系統等議題，請林右昌答覆檢討。

「年後我就不是議員了，到市府問問題，你們還能協助我嗎？」鄭林清良笑問市府單位同仁，並說「願意的請舉手」，只見林右昌等市府一級主管全部舉手，場面一片和樂。

質詢結束後，鄭林清良也和林右昌、市府祕書長李銅城合拍「畢業照」，她說，林右昌以前住她隔壁，她和林母是結拜姊妹，林11歲時還曾到她服務處，幫她發過宣傳單，李銅城24歲時也坐在台下聽她發表過政見，如今2人都成了市府首長、主管，讓她很欣慰，也很滿意他們的施政。

(中國時報)