復興區長3搶1 沒人有把握

2018年10月02日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

復興區長選舉3強鼎立，現任區長曾志湘爭取連任，希望以政績做為成績單。挑戰者國民黨復興區黨部主委游正英來勢洶洶，加上前縣府原民局長林誠榮同樣經驗豐富，誰能問鼎猶未可知。

復興區是直轄市山地原住民區，可選舉區長及區民代，由於人口少，外界評估不到3000票就可以當選。也因為票票必爭，加上參選人和部落感情深厚，更或多或少都有遠親關係，競爭格外激烈。

曾志湘曾任復興鄉農會理事長，在果農眾多的復興區有很大的優勢。此外4年區長任內，雖然新溪口吊橋剛啟用時遭批評交通動線、巴陵鐵塔也被網友批突兀，但居民們仍因此受益，因此也有不少民眾力挺。加上擔任區長時，大力行銷水蜜桃等作物也獲得不少民眾肯定。

國民黨原先要推派李永福參選，但因李永福涉案退選，游正英臨危受命，近日在各部落舉辦參政說明會，不少民眾自發出席力挺。因游正英代表國民黨參選，在復興區也有優勢，外界認為游正英可能是這次選舉的大黑馬。

至於林誠榮曾任議員、復興鄉長、縣府原民局長，行政、參選資歷豐富，知名度高。但復興區長選舉補選時，林誠榮與曾志湘都參加補選，結果曾志湘以300多票之差擊敗林誠榮。林誠榮近日同樣頻頻舉辦說明會，凝聚支持力，這次捲土而來，是否能上演復仇記也有待觀察。

(中國時報)