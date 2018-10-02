固樁挖牆腳 嘉縣第一選區戰況激烈

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣議員第一選區應選7席，共11人登記參選，現任林緗亭、王啟澧、林沐惠、戴光宗、詹琬蓁和董國誠都尋求連任，林寶瓶因健康因素交棒給太太楊秀琴，前縣議員賴瓊如也復出再戰，吳建霖為現任水上鄉代，至於黃榮俊和黃榮杰皆屬政壇素人，不過黃榮俊獲民進黨提名，實力構成相當威脅，第一選區戰況激烈，各參選人除積極固樁，也想辦法挖進對手陣營牆腳，能搶多少票是多少票。

選區涵蓋太保市、水上鄉和鹿草鄉的第一選區，年底縣議員選舉，光出身水上鄉的參選人就多達6人，另太保市3人，鹿草鄉2人，喊出全壘打的民進黨提名4人，國民黨提名2人，5人無黨參選，董國誠、楊秀琴、賴瓊如被歸類為泛藍陣營，尤其董、賴的基本盤都在太保，票源有相當重疊性，兩人恐提早進入拉鋸戰。

雖然第一選區選情緊繃，但地方政壇仍依每位參選人基層實力和支持度，早把幾位基礎穩固的參選人列入當選名單中，初次參選就在本屆衝出該選區最高票的林緗亭表示，因中央執政氛圍不佳，今年選情普遍冷淡，加上許多村里長同額競選，預期民眾投票意願恐不如以往，對獲得多數中間選民和年輕人認同的她來說，選情勢必受到一定衝擊。

問政表現同樣受矚目的詹琬蓁認為，議員選舉雖黨派色彩不至於太濃烈，但還是以藍綠各自支持版塊為選票來源，目前第一選區老將各擁基本盤，除非有意外，選情不至於太難看。

(中國時報)

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