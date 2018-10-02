山坡地回饋金 台東議員轟惡法

議長饒慶鈴（左三）與多位縣議員，1日召開記者會，抨擊執政黨惡法連連。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣議會議長饒慶鈴等多位議員，1日炮口一致抨擊中央包括山坡地開發回饋金、一例一休、漁槍管制等法令，都是殘害台東鄉親的惡法，批評民進黨政府「完全執政，完全腐敗，中央無能，百姓遭殃」，疾呼中央修法。

台東縣有超過9成都列為山坡地，在地上蓋房子要繳數萬元回饋金，議長饒慶鈴、議員林東滿、許進榮、江堅壽、翁麗玲、張卓然等，1日召開記者會，痛批中央惡法連連，包括一例一休、漁槍管制法，到海岸法、國土保育法，完全不顧台東民眾的權益。

林東滿說，東海岸的土地百分之百蓋房子都要繳回饋金，且按最高標準的公告現值繳交6至12％，一般民宅少則要繳數萬元，多則18萬元。而且山坡地建築原本就要做簡易水保，1件大約3萬元，根本是一條牛剝兩層皮。

許進榮表示，議員近期因為海岸法、山坡地、魚槍法等法令，受到民眾的壓力真的無與倫比。他例舉山坡地開發回饋金辦法，質疑既然列為建地，又向民眾收取造林經費，非常不合理。

縣府農業處長許瑞貴說，台東縣94％是山坡地，包括海線、南迴線及離島10鄉鎮全部都是山坡地；以往是只有必須辦理水土保持的建案才要繳回饋金，但去年底修法增列只要在山坡地建築都要繳，去年底至今有74件建案應繳回饋金，但爭議太大，農委會在9月初到台東時已說明暫緩。

(中國時報)

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