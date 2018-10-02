花蓮平地原民選區 競爭激烈

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣縣議員平地原住民競爭相當激烈，北中南3選區選情分別7搶7、5搶2及7搶2，面對實力新人挑戰，現任5名老議員力拚蟬聯，盼延續政治命脈，由於平地原住民選區，因親族血緣關係與人脈重疊選情相對複雜，讓選情更加詭譎複雜。

花蓮縣平地原住民人第5選區共計7名參選，現任議員余夏夫、笛布斯‧顗賚尋求連任外，現任議員林秋美宣布引退，票源瞬間成為各方陣營爭取目標，花蓮市代李正文、吉安鄉代周駿宥、前體育國手羅名材、林聖富及由民進黨徵招謝東穎摩拳擦掌參戰。

第6選區應選2席更有高達7人搶票，是議員選情最激烈的選區之一，楊德金今年初因涉貪汙助理費入獄，現任僅萬榮財一人爭取連任，其餘包括蔡依靜、林莉芳、賴國祥、曾志德、林正福、吳國民等六人雖都首次參選議員，但在基層均耕耘以久，實力不弱。

隨著楊德金入獄，時代力量立委高潞‧以用當時以「落選頭」遞補，「立委遞補議員」創下地方自治史首例，讓民進黨覺得大有可為，提名豐濱鄉聯絡站總召曾志德參選，由於曾在總統大選時在原鄉賣力為小英輔選，綠營鼓勵年輕族人參政，盼能在原鄉創造奇蹟。

第7選區應選兩席，現任國民黨議員陳英妹、陳建忠均爭取連任，四年前不到200票之差落選的林聖明捲土重來，此次爭取國民黨報准參選，地方經營獲得肯定。其他包括時代力量推薦的素人林高捷、無黨籍的瑞穗鄉民代表哈尼．噶照，5搶2戰況熱烈。

(中國時報)

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