第4代嗡嗡包 走紅藍文青風

2018年10月02日 04:12 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市府將在國慶升旗典禮發送3000個嗡嗡包，第4代嗡嗡包1日搶先亮相，採國旗紅藍白3色搭配設計推出時尚藍、優雅紅2款大容量雙肩背包，並以單車意象描繪文青感的白色LOGO，帶出「2018 TAIPEI」字樣，嗡嗡包預計10日上午6時30分發放兌換券，8時憑券兌換。

加贈國旗徽章 自由搭配

第4代嗡嗡包昨亮相前，北市民政局職員展示嗡嗡包演進史，將辛勤工作的小蜜蜂化身為充滿活力的束口袋「1代嗡嗡包」、搭配世大運由熊讚當主角的運動風「2代嗡嗡包」、跳脫束口袋模式，首次推出防潑水雙肩背包，並加發文創貼紙，鼓勵大家發揮創意的「3代嗡嗡包」接續出場。

最後由副市長鄧家基及民政局長藍世聰，踏著帥氣台步秀出全新嗡嗡包，4代嗡嗡包選用時下流行雪花布材質，不但防刮耐磨，整體顯現俐落、沉穩的氣息，無論上班、上學、約會、出遊，都相當好搭配。

藍世聰表示，除強調質感外，4代嗡嗡包加送圓形國旗徽章，讓市民朋友自由搭配，期待大家發揮創意，打造個人專屬風格的嗡嗡包，讓今年國慶創意無限大。

他說，嗡嗡包是市府的一點心意，希望市民重視雙十國慶，到市民廣場升旗，至於國旗會在9日前完成懸掛，為了行車安全，逐漸把插在安全島上的國旗改掛在燈桿上，市容也更乾淨、整齊。

每色各1500個 憑券兌換

民政局提醒民眾，國慶日當天市府將於市民廣場限量推出3000個4代嗡嗡包，每色各1500個，清晨6時30分開始發放兌換券，7時30分舉行升旗典禮，8時開始憑券兌換嗡嗡包，開放民眾自由選擇喜愛的顏色。

(中國時報)