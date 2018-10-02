金門5社運人士 拚選戰發聲

2018年10月02日 04:12 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門解嚴26年回歸憲政常態，社會運動不再是禁忌話題。近年陸續參與搶救浯江溪、虎威山戰地遺址及反核廢料、反賭運動者，包括董森堡、翁文奧、蔡建偉和楊松發、盧冠宇等人也投入年底縣議員選舉，期待走進體制內民主殿堂，繼續為鄉親發聲爭取權益。

投入年底議員選舉

金門自1956年起實施戰地政務，進入高度軍管時代，迄1992年11月7日終止，才回歸憲政常態，前後共歷經36年之久，為全世界戒嚴時間最久的地方。其間，島民不能持有收音機、照相機，上山下海都要證件，連籃球、乒乓球也要造冊列管，進行軍事化的思想和行動管制，所有體制外的政治活動更是嚴格禁絕。

解嚴之後民主幼苗快速萌芽，社會運動不再是禁忌，近年包括搶救浯江溪、虎威山戰地遺址及反核廢料、反賭大遊行，都可看到新生代參與者的動力和熱情，成為左右地方輿情的新力量。

在這些社會運動中，有包括董森堡、翁文奧、蔡建偉和楊松發、盧冠宇等人，或全程主導活動推展，或資助經費登高一呼的身影。如今，他們5人投入年底縣議員選舉，在普遍認為新人最難出頭的選項中，能否脫穎而出？備受矚目。

其中，曾在媒體服務多年的董森堡，長期關注地方議題，與不少選舉才跳出來的參選人，成為強烈對比。做為被檢警調視為改變金門選風的指標，他只表示，鄉親的每一票不是投給自己，而是在決定金門的未來。

支持轉化選票？受矚目

金門人際網絡縱橫交錯，各有票投特定對象，而支持單一社會運動的力量，會否轉化成1張張相挺的選票？大家都等著看。

另民進黨提名的蔡建偉，能否接收放棄連任，已宣布退黨的陳滄江基本盤，在藍天高掛的金門，繼續保有一塊「綠洲」，也是觀察的重點之一。

(中國時報)