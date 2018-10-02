鄭文燦提競選主軸 桃園正好

桃園市長鄭文燦1日舉行連任競選主視覺發表會，桃園市各級民代、參選人到場力挺。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市長鄭文燦爭取連任，1日舉行主視覺發表會，以「魅力」、「多元」、「文化」做為主視覺，喊出「燦桃園」以及「桃園正好」，桃園市各級民代、議員參選人出席力挺。鄭文燦表示，這次選舉要贏得市民的信任，也要贏得桃園的價值。

鄭文燦指出，桃園是6都最年輕、成長最快的城市，未來將實現3心6線捷運路網，包含已經通車的機場捷運，捷運綠線將於15日動工，此外機捷延伸線、三鶯線八德段、龜山棕線定案，加上鐵路地下化，將以桃園、中壢、航空城為3大都會核心，形成北北桃1小時生活圈。

鄭文燦也說，桃園具有多元族群生態，有閩南、客家、眷村、原住民、新住民、馬祖、滇緬各族群，多元族群是桃園可貴的資產，彼此包容、欣賞、珍惜，是桃園最重要的特色。

推動北北桃生活圈

此外市府現已完成3個小型青創基地，包含發展物聯網、AR／VR／MR，未來也會完成虎頭山青埔、幼獅及中原等4大創新研發基地。鄭文燦也說，未來除了長照據點外，會在南北桃園及航空城設立公立民營的醫院。

包容多元族群生態

鄭文燦指出，競選主軸桃園正好，代表正向美好城市的進行式。他說，選舉要以辦喜事的心態去進行，這幾年桃園市民幸福感增加，心中的價值是多元、包容、對話、溫暖，展現不同的價值。1日包含立委、議員、參選人到場力挺外，也邀請10名來自各領域的市民，分享桃園正好的一面。

(中國時報)

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