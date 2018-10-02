平台啟用 台中新舊站免繞路

台中車站二樓大平台啟用，民眾可直接自西側進出。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

民眾進出台中車站及轉乘將更加便捷了！台中車站2樓的新門面大平台1日啟用通行，民眾進出新舊站免繞路，時間節省一半，並預定10月11日再啟用1樓轉運中心，開放台灣大道公車3條路線公車、計程車及汽機車進入大平台下方，提供市民更便捷轉乘服務。

從西側進出 距離縮短

台中鐵路高架化第2階段預定10月底通車，交通部完成履勘後，台中市政府協調鐵道局及台鐵1日開放2樓大平台；在台中市長林佳龍及台鐵人員共同按下開啟按鈕，大平台鐵門緩緩打開正式啟用。

民眾以前要進出台中車站因施工須繞道至東側進出；大平台開放後，民眾可直接從西側進出，步行距離從原本145公尺縮短為85公尺，時間也從原本3分鐘縮短一半。透過啟動大車站計畫慶祝台中舊城新生，舉辦為期1個月的系列博覽會活動。

打通大智路 串聯前後站

林佳龍表示，台中市大車站計畫包含捷運、火車、公車及自行車，以歷史串聯鐵路捷運及高鐵、空間由點到整個圓圈，成為軌道經濟蓬勃發展的基地；將帶動台中進入新發展版圖，大平台鐵門打開啟用，站在大平台前方就是干城轉運中心；後方大智路打通可串聯前後站；左邊是第二代站、右邊是第一代站，這就是台中市獨特的「三代同堂」站。

交通局長王義川說，將滾動檢討轉運中心1樓搭乘月台規畫，預定10月11日起讓往台灣大道的雙節公車300號、309及310號進入轉運中心A、B月台；將計程車招呼站及臨停接送區，從現在新闢道路路側調整到C、D月台。A、B、C 月台皆有樓梯及電梯直達2樓，讓民眾能更安全、快速進入台中火車站。

(中國時報)

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