故宮南院光雕秀 愈夜愈美麗

搶救人氣！故宮南院推光雕秀，9月26日晚初登場，馬上造成風潮，遊客有回流現象。（故宮南院提供）

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中國時報
／嘉縣報導

搶救人氣！為迎接雙十國慶與「2018故宮亞洲藝術節－新加坡月」，故宮南院特地打造戶外光雕藝術秀，9月26日一推出，經攝影玩家和民眾「手機隨便拍都好看」的影像分享下，上周末故宮南院停車場出現久違的一位難求場景，預期6日新加坡月登場後，傍晚過後的南院將重現遊客川流不息熱絡景象。

動態展演 如夢似幻

故宮南院表示，光雕秀特別邀請承辦2017、2018年國慶光雕展演及101跨年煙火秀導演的「陳怡潔藝術工作室」特別為故宮南院量身打造，另邀曾獲台灣金曲獎最佳客語專輯及金鐘獎最佳音效配樂等獎項的柯智豪擔任音樂設計，張惠妹2017《烏托邦2.0慶典世界巡迴演唱會》及「2017世大運影像設計轉播技術顧問」的蔣裕智擔任技術總監。

5分鐘的動態展演不僅呈現南院建築美學，聲、光、影與地景完美結合，如夢似幻，愈夜愈美麗，讓人看得目不暇給，上周光雕秀一推出，南院低迷人氣立刻向上提升。南院指出，即日起至11月4日止，光雕秀每周二至周日晚間6點到9點分時上演，一晚共有8場演出，而博物館也延長開館到晚上7點，下午4點後免費入館參觀

上周首登場 一位難求

搭配新加坡月6日登場，每晚光雕秀演出時，遊客中心前廣場還會有來自新加坡、印尼、菲律賓、越南美食攤位輪番登場，另6日當天除有來自新加坡《聚舞坊》舞劇「婚禮」上演、自動駕駛小巴無人車免費欣賞體驗外，每個周末還有講座、文化體驗、新加坡電影及美食市集等。

(中國時報)

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