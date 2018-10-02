路口揮手拜票 卡位眉角多

站路口拜票學問大，前鎮區媽祖港橋是兵家必爭之地，卡到好位置，讓選民看得見提高曝光率。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導

距離投票日50餘天，議員參選人勤走基層、跟著垃圾車跑外，站路口向上班下班的選民拜票也是必做的功課。站路口學問大，十字路口4個角也有優劣之分，綠營參選人視陳菊拚連任站過的路角為福地，紛紛早起卡位搶福地。

前鎮小港車流 不能錯過

讓選民看得見、有印象是爭取選票的重要關鍵，除了看板、跑基層、跟垃圾車外，站路口更被每個參選人視為要進入議會必修的功課。

搶路口情形在前鎮小港區最明顯，工業區、高軟園區、中鋼、中船及工廠多，縣市合併前，中山路兩側更是高雄縣市交界，龐大的勞工上班族車流，都代表著選票。

前鎮媽祖港橋更是兵家必爭之地，曾任陳菊幕僚10年的鎮港區參選人許乃文，知道該處就是花媽每回選舉必站之處，是綠營眼中的福地，大家心知肚明都不說破，卻都想方設法要卡位。

前鎮媽祖港橋 兵家必爭

於是，向隅者下回就會提早起床去卡位，戲稱是搶路口福地的早鳥票。許乃文說，起初都是7點就去站路口，但幾天下來，發現大家都提早了，還有參選人先派助理占位置，他被迫因此要提早1、2小時起床去卡位。

鳥松區公所前 各路朝聖

各區都有參選人必站的路口，拚連任的鳥松、大社、仁武及大樹區議員邱俊憲說，鳥松區公所前的中正路是選民通往各地的交通要道，立委、議員大家都要朝聖。

卡位眉角多，同選區參選人狹路相逢客套後，沒有好位置就只好往旁邊站，遇到沒有競爭關係的鄰近鳳山區參選人，相互商量一下，互換位置，就是要把四方路口的路過選民都一網打盡。

(中國時報)

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