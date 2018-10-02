公園再造 基市4年砸1.8億

基市將在安樂區規畫大武崙森林運動公園，會有森林冒險式的遊憩設施，以及基隆市第2座體育場館，圖為預定地。（基隆市體育場提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市府為改善運動環境，推出公園再造，4年來共投入約1.8億元來做全市的公園、遊憩設施整建，市府指出，目前正在規畫大武崙森林運動公園，屆時將有森林冒險式的遊憩設施，並有基市第2座體育場館。

基隆市政府4年來共投入了1億7877萬元經費，推動各區公園再造。其中經由媒體報導的中正公園，因被指出充斥著廉價的「罐頭遊具」，設施破損嚴重，市府對此砸下2000萬元重新整建，規畫出地景式多樣化溜滑梯、沙坑及盪鞦韆，預計明年初完成規畫設計後，同年底完工。

市長林右昌表示，由於民眾的休閒空間不足，七堵區百福公園也將重新規畫設計，將進行大規模的公園改造，重新調整進出動線，將不適合的涼亭拆除，並規畫親子活動遊戲場、大平面式溜滑梯等，改造經費約3000萬元，一樣預計明年底完工。

林右昌還說，安樂區是基隆人口最多的行政區，但一直沒有大型運動公園，目前正在規畫大武崙森林運動公園，未來會利用新山水庫與大武崙之間的公有土地，來分三期規畫，現在已在地方辦理2次說明會，蒐集民意。

基隆市體育場補充，大武崙森林運動公園規畫面積約41.5公頃，位在市立棒球場後方山坡地，交通便利，將規畫基隆第2座室內運動場館，還有戶外的極限運動主題區、集會廣場、森林步道，以及親子活動區，包括溜滑梯、滑草、沙坑、野餐草坪等。

(中國時報)

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