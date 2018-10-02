全台土地公 周末中和大會師

2018年10月02日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

邁入第7年的新北市中和土地公文化祭本周末登場，今年集結中和區和各縣市50間土地公廟參與，包括全國神尊最高、最大金面、海拔最高、東部最大金身等土地公廟都將到場，遶境規模盛況空前，還有一系列傳統藝術表演、闖關和抽獎活動，邀民眾求保庇、拿好康。

中和土地公文化祭昨日舉行啟動儀式，現場由阿忠布袋戲帶來逗趣十足的布袋戲表演，民政局副局長范姜坤火、中和區長柯慶忠、土地公廟代表、地方議員等人共同抽出福德正神好運平安籤，預告活動起跑。

范姜坤火表示，中和區過去已經連續6年舉辦土地公文化祭活動，就是要感恩土地公的護佑，活動一年比一年盛大，是新北市最大的土地公慶典，今年活動6、7日在前國防管理學院運動場舉行，歡迎民眾前往體驗土地公文化。

柯慶忠表示，今年活動共有來自各縣市的50個土地公廟參與，包括擁有全國最高（33公尺）土地公神像的烘爐地中和南山福德宮、擁有全國最大（3公尺）金面土地公的中和力行福德宮、全國海拔最高（1241公尺）土地公廟的台南關仔嶺崁頂福安宮，還有東部最大金身土地公（約38公尺）的宜蘭四結福德廟等。

6日活動先由來自各地的福德正神在力行福德宮會香後，舉行土地公傳統祭典「大敬禮」，祈求國泰民安，風調雨順，並上演一系列傳統藝術表演。

7日主活動則於上午9時30分在前國防管理學院運動場熱鬧展開，包括土地公闖關活動、擲筊拚電競筆電，還有以666個金元寶麵包打造而成的「好運金台灣」，參加闖關活動的前666位過關民眾，就可以把金元寶麵包帶回家，現場參加金好運大摸彩，還有機會獲得iPhone X、電競筆電等超級大獎。

(中國時報)