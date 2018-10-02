市議員要求回收廢棄漁網

2018年10月02日 04:13 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

「人謀不臧、生態浩劫！」海龜與鯨豚慘遭廢棄漁網纏繞致死案逐年遞增！市議員楊典忠、曾朝榮1日為海洋生態請命！楊典忠說，全球每年有大量垃圾流入海洋嚴重危及海洋環境，廢棄漁網直接迫害海洋生物與棲地。市長林佳龍說，市府將致力投入捍衛海洋生態保育工作。

市議員楊典忠、曾朝榮1日質詢時，關心台中海岸生態發展，建議市府針對漁網等海洋廢棄物制定相關回收方案。楊典忠說，高雄市政府今年5月開始獎勵廢棄漁網回收再利用，每10公斤可兌換價值100元超商禮券，市府應朝此方向建立相關制度。

林佳龍表示，市府樂於支持環保制度，日前荷蘭阿密爾市（Almere）市長斐爾溫德受邀出席分享荷蘭對循環經濟願景規畫時，見證漁網可回收做太陽眼鏡等物品；循環經濟將是未來發展趨勢，市府會持續從教育、執行層面提出整體方案。

曾朝榮建議從教育層面推動淨灘環保觀念！他將號召百輛遊覽車民眾投入參與淨灘與淨山，透過寓教於樂讓民眾為地球盡份心力；全案有賴漁業署、環保署或海洋委員會建立統一回收機制，提高回收再生廠商意願達到垃圾減量效益。

教育局長彭富源表示，市府鼓勵學校一起參與台中海岸線認養活動，將環保觀念往下扎根。環保局長白智榮說，該局持續推動媒合企業、學校、環保志工等民間團體，認養海岸環境清潔。

(中國時報)