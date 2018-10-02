七股科工區 明年初啟動開發

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中國時報
／台南報導

經10年時間，歷經環評、農地變更等相關會議審查，台南市七股科技工業區開發計畫在日前取得內政部區域計畫委員會同意，將進行後續動作，除向台糖價購土地外，也向經濟部申請核編工業區，明年初將甄選受託開發商，啟動開發計畫，期望帶動沿海地區發展。

七股科技工業區計畫面積近142公頃，位於台17線以東、七股溪及樹農溪道以南一帶、土壤鹽分重，多種植甘蔗、海茄苳，大部分屬於台糖公司所有，台南市政府為取得用地，9月起也與台糖洽談，協議價購土地。

南市府經發局指出，七股科技工業區約有77.5公頃土地供廠商設廠，引進產業將以低汙染、低耗能及低耗水的綠能、南科中下游支援產業及地方特色產業為主，其他63.85公頃則為公共設施用地，開發案可提供平價且優質投資環境，對整合產業空間發展布局，以及解決沿海地區產業用地不足，提供在地民眾工作機會將有極大助益。

經發局表示，七股科工區產業用地處分機制採附條件買賣，廠商於核准申購後須完成建廠及工廠登記始能取得土地所有權，可杜絕廠商囤地炒地的情況，讓真正有意願投資的廠商進駐工業區，預期2019年初啟動開發，將可吸引人口回鄉，增進農村就業，預估可創造9540個工作機會，同步帶動七股周邊地區經濟發展及增加地方公共設施環境品質。

(中國時報)

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