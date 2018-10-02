衛武營開幕倒數 雙十辦入厝趴

衛武營國家藝術文化中心即將開幕，雙十節將舉辦入厝趴。（衛武營國家藝術文化中心提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄市民引領企盼已久的衛武營國家藝術文化中心邁入開幕倒數計日，雙十節將舉辦入厝趴，開放場館空間，歡迎所有的民眾到衛武營來走走看看，作為盛大開幕前的暖身。

衛武營國家藝術文化中心將於10月13日正式和世界見面，中心表示，依據傳統習俗，入新厝時，邀請親朋好友一起來新居參觀串門子，吃飯湊湊熱鬧，因此特於雙十節早上11點到晚上9點開放場館空間供民眾參觀。

劇場不能飲食，衛武營以許多精彩的表演作為藝術佳肴，熱情款待到訪民眾，有京劇、鼓擊、管風琴演奏等節目型態。

中午12點到晚上6點半，音樂廳、表演廳、戲劇院有不同場次，每場15至30分鐘的微型演出，民眾可現場排隊自由入場觀賞。

歌劇院則開放前廳，並設有米龍裝置藝術。

此外，10月10、13及14日在衛武營南側戶外劇場草坪也規畫戶外黃昏市集，自下午4點至晚上10點供民眾遊憩。

14日特別邀請由建築師法蘭馨·侯班主講衛武營的設計初衷與理念，及她如何透過建築設計實踐一個空間能轉變為眾人喜愛並嚮往的美好空間，於兩廳院售票系統開賣售票。

衛武營開幕季節目優惠購票組合「啟航套票」，任選10月、11月、12月各一檔票價500元以上節目，可享8折優惠，10月31日截止購買，數量有限敬請把握。

(中國時報)

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