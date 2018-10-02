國慶晚會在宜蘭 邀鄉親同嗨

2018年10月02日 04:12 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國慶晚會今年首度移師到宜蘭縣舉辦，1日國慶籌備委員會主委、立法院長蘇嘉全趕赴宜蘭，為今年國慶晚會宣傳，他表示，宜蘭是文化藝術之都，對縣府團隊很有信心，相信會將晚會辦得有聲有色，邀請全國鄉親來到宜蘭縣共同參與國慶晚會。

今年國慶晚會是10月9日下午5時30分在宜蘭運動公園舉辦，主題是「2018藝氣風發‧台灣共好」，由宜蘭在地的瑪嘎巴嗨文化藝術團、國家文藝獎得主莊進才、蘭陽舞蹈團暖場及開場演出。

昨天蘭陽舞蹈團演出鼓動台灣，將在晚會演出的活動大使鄭怡、朱俐靜也出席獻唱，由於估計有1.3萬名僑胞和國內外貴賓參加，縣府結合轄下各級農會輔導的在地特色食材，製作具有宜蘭特色的鄉點美食，要讓來賓與僑胞們品嘗，感受宜蘭的熱情。

蘇嘉全表示，每年的國慶晚會在2年前是稱作「僑胞之夜」，已在台北市舉辦多年，從去年起因考量國慶晚會不只是僑胞，也應讓所有台灣人民都可在國慶日的前一天晚上歡迎國慶來臨，而晚會應在全國各地、有特色的地點舉辦。

縣府表示，晚會是免費索票並憑票入場，10月2日起上午9時在宜蘭縣各戶政事務所開放索票，每人限索2張，索完為止，10月9日下午5時開放進場，須於下午6時20分前完成入場。

(中國時報)