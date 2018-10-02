保護婦幼 雲林地檢署獲雙獎

雲林地檢署婦幼保護成果豐，獲得台灣防暴聯盟及衛福部團體及個人獎，檢察長鄭鑫宏（左）代表領獎，個人獎由檢察官吳文城（右）獲得。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

「不要讓孩子成為白骨！」雲林地檢署檢察官朱啟仁去年偵破震驚全國的弒子案，挖出受害孩子骨骸，引起同仁吳文城萬千感慨，為了不讓無辜小孩再成白骨，今年兒童節前夕，他排除萬難找到失蹤4年兄弟安置就學，免再跟著遭通緝的父母東躲西藏。

吳文城和雲林地檢署因此獲得台灣防暴聯盟與衛福部、「第七屆婦幼保護網路之承諾與行動力」整合實踐行動力個人及團體優等。

雲林地檢署成立婦幼保護平台，整合醫護、社教、警、戶政與村長等，建構綿密的保護網絡，讓中輟、未打預防針、遷戶籍後就行蹤不明的兒少，能盡早被找到，避免遭傷害，幫助其回歸正常生活，屢發揮功能。

繼去年朱啟仁偵破李姓夫婦6年弒3子案後，吳文城今年春天又成功地找到跟著遭通緝的爸媽流離失所長達4年，分別4歲和7歲的小兄弟，及時阻止可能的傷害及悲劇。

吳文城說，該兄弟因母親以假身分生產，加上未打疫苗及就學，相關單位遍尋不著，巧合的是，是由他發布詐欺通緝令，使得夫妻帶著孩子逃亡，最後又由他找到小兄弟，這樣的因緣實在巧合。

「看到大隊人馬上山去挖尋，挖出來的是一堆白骨，實在很難過…」弒子案讓吳文城看得揪心，希望盡己所能不要再有孩子被找到時已成白骨。

雲林地檢署檢察長鄭鑫宏表示，即使有綿密的通報防護網，兒虐個案仍層出不窮，希望藉由該署成立的防護平台及早介入，減低兒少因行方不明未能及時救援，導致慘遭不當虐待所釀成死傷悲劇的可能性。

(中國時報)

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