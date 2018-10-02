鄰里公園 應回歸區公所管理

2018年10月02日 04:12 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上任後推動「一條鞭」政策，2年前由原區公所管理的鄰里公園及8米以下道路移交工務局管理，但不少里長抱怨許多問題無法即時處理，要求回歸區公所管理。工務局長彭振聲1日於議會工務委員會審查預算時坦言，組織條例未修正前，他認為「應該回歸區公所」，至於如何還管理權，仍須與柯市長及相關單位研議。

北市府2年前將373處鄰里公園及203處公有綠地，從各區公所移交工務局公園處維護管理，卻因部分委外清潔維護廠商假日休假，造成髒亂無人清理，怨聲載道，不少人紛紛盼望重新由區公所管理。

議員王欣儀指出，鄰里公園回歸公園處維護管理後，常常聽到民眾抱怨清潔不好，甚至還要里長或志工自己去清，希望相關業務重新由區公所負責；議員林亭君追問，局長是否覺得應該還給區公所，彭振聲稱，「還給區公所比較好」。

彭振聲解釋，公園處進行維護工作沒問題，但過去區公所有課長、主祕、區長等人協助，公園處僅有一個管理所主任，且一人要管兩個區，有時會勘另派同仁到場，卻被抱怨層級不夠高，不受重視，各區公所自行管理成效應會較好。

彭振聲表示，過去曾向市長提建議，但市長認為應維持一條鞭政策，所以啟動組織條例修正，希望增加公園處人力，但相關組織條例至今仍無法修，他主張若無法修正應該還回去。至於8公尺巷道管理，現在還算可負荷。

(中國時報)