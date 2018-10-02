民主意識 在戰地茁壯

2018年10月02日 04:12 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門民主運動先驅，目前是福建省府祕書長的翁明志，曾參選台北市議員、金門縣議員各1次和立委3次，均告落選。但在那段風起雲湧的日子裡，頭綁請願頭巾，拉起抗議布條，走在台北街頭、金門縣政府門口的他，一直被視為金門邁向民主的重要人物。

最為鄉親津津樂道的是，他在1989年獲民進黨徵召參選立委，因遭國防部列為入境金馬「黑名單」，無法返鄉拜票，結果只拿到500多票，但在當年的政治氛圍下，仍讓有關單位十分難堪。

如今，曾高喊反對軍管，打倒老虎特權的翁明志，已是高居廟堂的中央級官員，金門選舉也不再出現只有競選總部，獨缺候選人的情況，更沒有人的宣傳單會遭到沒收。

但這座解嚴26年的島嶼，在歷經4位民選縣長，縣議會也已進入第6屆後，近年站出來大聲疾呼，在搶救浯江溪口、虎威山戰地坑道、三獅山炮堡和反賭、反核廢料，乃至於保護國際級瀕絕動物「歐亞水獺」現場不停奔走的新生代社會運動者如董森堡、蔡建偉等人，能否在競爭十分激烈的縣議員選戰中，殺出一條血路，還要看選民的最後抉擇。

4年前，李沃士縣長競選連任，原本選情一路看好，進入決戰期卻因水頭碼頭聯外道路經過浯江溪口，被認為破壞金門「母親河」的出海口生態，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，讓他黯然落選的主因之一。

20多年前萌芽成長，如今已進入成熟期的金門民主、社會運動，在2013年5月由「金門浯江守護聯盟」發起，第1次民間自主性的反核廢料大遊行中，已展現它做為導引主流民意和喚醒社會意識的新力量，並在2017年10月反賭公投9比1的壓倒性勝利中，獲得十足體現和驗證。

金門鄉親有自主性，且已具蔓延性的民主意識，是否在年底大選中，再次發揮他們的影響力，從而改變金門縣議會的結構和生態，相當值得觀察。

(中國時報)