反瓦斯儲存場 民眾上街抗議

奧之院心靈小站負責人李秀枝（前方紅衣者）帶領群眾前往永華市政中心抗議。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

億霖企業計畫在台南市安定區蘇林里興建瓦斯容器儲存場，但因緊鄰民宅、廟宇，反對民眾不僅質疑業者擅自變更設計形同違法，1日更走上街頭前往永華市政中心，抗議消防局、工務局、建築師事務所集體舞弊。市府回應說，全案已進入司法程序，靜待司法調查。

業者則強調，公司依法申請，絕無不法；消防局也說，業者依法申請設置液化石油氣儲存場，工務局依法審核通過執照，消防局依法行政審核消防圖說，通過審核等待完工後還在複查。莊姓建築師認為，建築師事務所依相關法令設計，消防圖說是由消防技師規畫，依法設計，沒有不法。

昨天上午數十名抗議民眾，在奧之院心靈小站負責人李秀枝帶領下，從安平區永華路消防局步行到永華市政中心，沿途播放音樂、高舉抗議布條，還在市府遞交陳情書，由政風處處長詹政曇代表收下。

李秀枝指出，億霖企業在安定區興農路興建液化石油氣儲存場，但土地面積嚴重不足，市府竟還發放建築執照，並通過消防圖說審核，她懷疑其中有舞弊，要求查明。詹政曇回應，指全案已進入司法程序，靜待司法調查。

抗議人員還質疑，進入瓦斯儲存場的道路只有5米寬，不符法令8米寬規定，市府核發建照後，今年6月億霖企業又向市府申請變更設計，廠區退縮3米寬以符合法規，「若先前宣稱合法興建，現在又何必變更設計？」

(中國時報)

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