彰銀搶案 1分鐘搶走50萬

2018年10月02日 04:13 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市彰化銀行建興分行1日下午3時25分發生搶案，1名歹徒持玩具槍進入銀行內，花不到1分鐘就搶走新台幣50萬元，並騎走事前偷來的贓車逃逸，警方已經組成專案小組調查。

高雄市三民第二警分局初步調查，這名歹徒年約30歲，身高約175公分，戴全罩式安全帽、太陽眼鏡及手套，騎乘1部懸掛失竊車牌的機車，歹徒趁著銀行打烊前的5分鐘，持疑似玩具槍衝入，翻過櫃檯，接著說：「把錢拿出來」，在場的3名行員看到歹徒有槍，都不敢亂動。

當時櫃台後方有4個櫃位，其中有個櫃位沒人，歹徒打開抽屜，拿走一把現金，然後再快速翻過櫃台，騎著外頭失竊機車，往一旁的義安街逃，整個作案過程只有幾十秒的時間。

警方表示，作案時間非常短，歹徒翻進櫃台時，行員、保全一時都未意會，歹徒高喊要求行員交錢時，因未有人動作，歹徒除右手持槍威嚇，左手還拿辣椒水朝一名女性行員噴。

一名全程目擊搶案的民眾餘悸猶存說，歹徒衝進銀行要錢時，行裡只剩兩名顧客，一開始還一直以為他在開玩笑，還有人問他是真搶劫？後來一名女行員說：「趕快按警鈴，趕快通報。」歹徒聽到後馬上跳進櫃台，拉開抽屜，抓一疊錢就往外跑，雖然保全員拿塑膠三角椎反擊，歹徒還是逃逸。

(中國時報)