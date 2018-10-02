侯辦嗆蘇貞昌「反深澳，在閃什麼」

2018年10月02日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市長選戰白熱化，蘇貞昌多次要求與侯友宜政策辯論，侯友宜未予回應。民進黨籍新北市副議長陳文治日前在新莊中環路與幸福路口，設置一個長寬近4公尺的Ｌ型巨大看板，嗆聲「侯友宜在怕什麼？」侯友宜競選辦公室對此反嗆，請陳文治也一併掛上新北市民更在意的「反深澳電廠，蘇貞昌在閃什麼？」

陳文治表示，台灣社會不斷進步，選民早將辯論視為檢視候選人政見與能力的重要依據，甚至是決定支持與否的參考，蘇貞昌多次邀請侯友宜辯論政策，讓選民了解政策論述，這是候選人對政見負責任的態度。

陳文治批評，侯友宜屢屢以「辯論有一定的規則、形式，不要急」為由，拖延與蘇貞昌討論市政，甚至宣稱蘇貞昌深澳電廠等政策不清楚無法辯論，「這種說法很可笑！」如果真的覺得對手政策不清，辯論正是說清楚的好機會，也讓選民看清楚誰才適合當市長。

陳文治也說，台灣世代智庫民調顯示7成8民眾認為新北市長候選人應公開辯論，蘇貞昌早已與多家媒體簽署意向書。

侯辦發言人賴冠群表示，蘇貞昌對深澳電廠議題缺乏具體論述，誇口百倍速都更也說不清楚，近來還涉嫌違法使用競選辦公室，老縣長不設法解決，卻只是「氣pupu」要辯論，實在不是民主風範；賴冠群也反譏，希望陳文治一併掛上寫著「7成新北市民反對深澳電廠，蘇貞昌在閃什麼？」的看板，侯辦一定非常歡迎，因為這是市民更在意的事。

(中國時報)