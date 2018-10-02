侯辦嗆蘇貞昌「反深澳，在閃什麼」

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

新北市長選戰白熱化，蘇貞昌多次要求與侯友宜政策辯論，侯友宜未予回應。民進黨籍新北市副議長陳文治日前在新莊中環路與幸福路口，設置一個長寬近4公尺的Ｌ型巨大看板，嗆聲「侯友宜在怕什麼？」侯友宜競選辦公室對此反嗆，請陳文治也一併掛上新北市民更在意的「反深澳電廠，蘇貞昌在閃什麼？」

陳文治表示，台灣社會不斷進步，選民早將辯論視為檢視候選人政見與能力的重要依據，甚至是決定支持與否的參考，蘇貞昌多次邀請侯友宜辯論政策，讓選民了解政策論述，這是候選人對政見負責任的態度。

陳文治批評，侯友宜屢屢以「辯論有一定的規則、形式，不要急」為由，拖延與蘇貞昌討論市政，甚至宣稱蘇貞昌深澳電廠等政策不清楚無法辯論，「這種說法很可笑！」如果真的覺得對手政策不清，辯論正是說清楚的好機會，也讓選民看清楚誰才適合當市長。

陳文治也說，台灣世代智庫民調顯示7成8民眾認為新北市長候選人應公開辯論，蘇貞昌早已與多家媒體簽署意向書。

侯辦發言人賴冠群表示，蘇貞昌對深澳電廠議題缺乏具體論述，誇口百倍速都更也說不清楚，近來還涉嫌違法使用競選辦公室，老縣長不設法解決，卻只是「氣pupu」要辯論，實在不是民主風範；賴冠群也反譏，希望陳文治一併掛上寫著「7成新北市民反對深澳電廠，蘇貞昌在閃什麼？」的看板，侯辦一定非常歡迎，因為這是市民更在意的事。

(中國時報)

閱讀起步走 給寶寶的第一本書 地方掃描－白毛山林道遭盜伐　損…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。