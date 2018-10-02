2018年10月02日 04:12 中國時報 陳建仲

去年2月間被踢爆是「人二復活」的「保防法」，引發各界譁然；即使辦了周泓旭共諜案，各界仍然無法接受形同戒嚴體制復活的「保防法」；然而，彰化縣政府大動作拆除被外媒指為「共產主義神殿」的碧雲禪寺後，泛綠營和綠媒重鼓吹應盡速制定「反統戰暨反滲透法」，但此法實為「保防法」的升級版，賴內閣在立法院新會期是否將強力推動，值得關注。

早在蔡總統上任時即要求國安局、軍情局、調查局等安全部門全面盤點反情報、防滲透等作為，以及各國處理外國假新聞干預內政等問題的方法，提交相關規畫。實際上馬政府時期的調查局隨即曾提出「保防工作法」草案，但當時政委林美珠審查後發現，制度設計上多出不必要的機關，以條文不妥而退回調查局。

因為草案規定，保防人員只需獲得單位主官書面同意，即可對「嫌疑人」行使調查、調閱、臨檢及查扣。當事人若拒絕調查，最高可處以100萬元罰鍰；若洩密給中國大陸，至少判刑7年。如果真的立法，形同將台灣倒退回「保密防諜」時代，儼然當年調查機關中考核公務人員思想的「人事室第二辦公室」。

但後來這份草案在2017年2月下旬再次由媒體披露，引來輿論強烈批判，林全院長後來退回草案。但儘管「保防法」遭各界譴責，但當時包括陳明文等所謂「英派」立委，反要求制訂層級更高、連假新聞都要管的「反滲透法」。

隨著九合一大選進入關鍵期，泛綠營的反中宣傳強度逐漸升高，蔡總統帶頭不斷譴責對岸製造新聞、介入選舉操作，雖然行政院公布的假新聞統計荒腔走板，被指製造假新聞；但近日來，泛綠營嗆聲中國第五縱隊在台灣布局滲透，檯面上跟特定政黨結盟，豢養社團及黑道組織尋釁生事；檯面下，舉凡新聞媒體、校園、各級政府、軍方、宗教界、工商界及人民團體等場域，都能察覺中共在台進行統戰的蛛絲馬跡，甚至已明目張膽。

民進黨立委直指「碧雲禪寺」的資金是來自中共旗下的「致公黨」和「愛國同心會」，中國利用這些政黨把資金涉入台灣，五星旗藉言論自由在台灣暢行無阻，連警方都莫可奈何，遑論對付親中賣台的組織；既然現行《國家安全法》、《刑法》等都不足以應付，因此，蔡政府應盡速推動《反統戰暨滲透法》，否則台灣的未來堪慮。

依該法規畫，不僅劍指媒體，也對陸配、台商、台生和所有從事兩岸交流的個人與團體、退將、網路乃至一般民眾進行偵控，幾乎是戒嚴時期「反匪諜滲透」的加強版。如今，蔡清祥已升任法務部長，他在調查局長任內的首要任務就是推動「保防法」，尤其偵辦了共諜周泓旭案及新黨王炳忠等4青年案，在泛綠吹起衝鋒號後，法務部新會期的動向引人關注。

去年底，英國《經濟學人》雜誌報導〈中共的銳實力〉專題，捲動西方國家指責中共統戰滲透的手段；美國「國家安全戰略」報告也指出美國「必須著力反制中國在美滲透和統戰運作」，民進黨政府當然得「從善如流」地加強反滲透。然而，如果是以扼殺法治、人權和民主精神，強行制定爭議法案，形成「綠色恐怖」的寒蟬效應，蔡政府不如乾脆宣布戒嚴吧！（作者為資深媒體人）

(中國時報)