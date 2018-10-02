景氣外熱內冷 寵物都受影響

2018年10月02日 04:12 中國時報 林祖嘉

日前國內知名的寵物連鎖店「動物王國」突然宣布結束營業，同時宣布旗下17家連鎖店的寵物開放免費給人領養。令人覺得諷刺的是，17家分店的寵物很快就被領養完畢，這是代表台灣的人很有愛心？或是購買力很低？所以對免費的小確幸特別有感覺？

這兩年以來，國內景氣不好，消費與投資低迷的情況非常嚴重，「動物王國」結束營業雖然可能與本身經營出了問題有關，但是應該一定與國內消費大環境不佳有密切關係。這只是冰山一角，如果台灣內需與消費無法快速恢復的話，只怕還有會其他知名企業或品牌也會走向結束營業的不歸路。

依經濟部統計處公布的最新資料顯示，今年1至8月全台灣關店與歇業的廠商家數為19677家，比去年同期的15550家多出了26.5%。因為去年全年的歇業家數為24943家，如果以上述比例來估算，今年全年的歇業家數恐超過3萬家，會比去年多出5,000家！這將是一個令人十分難過的數據。

當然，如果這些歇業的廠商店家都是一些小型的企業，也許吾人或許就不必太擔心，因為每年都同時還很有多新創的事業進入市場，因此有一些企業退出或許沒有太大的問題。但是我們看到這兩年歇業的廠商其實要不少是具有歷史，或是如「動物王國」一般，是國內小有知名度的廠商，更重要的是，如果只是個別廠商因為經濟不善，或是經營策略錯誤導致營收不佳或是周轉不良而倒閉，這與經濟大環境無關，或許我們不必太緊張。但是，如果我們看到的是許多知名企業選擇歇業，或是國際大廠選擇離開台灣，我們就必需擔心是不是台灣的整體經濟環境出了問題。

現在我們再把最近報導中到的一些知名廠商歇業、關廠或是遷移的消息提供給讀者參考，以便更能體會到最近台灣普遍出現消費低迷的問題。首先，在各地結束或即將結束營業的知名飯店包括有：台北六福皇宮和帝后大飯店、新竹美麗信酒店、台南佳佳西商旅店、墾丁泊逸渡假酒店和月牙泉渡假村、沐夏墾丁會館及宜蘭東森海洋溫泉酒店，這還不包括南部傳說中數十家求售中的酒店。其次，在知名餐飲業方面，包括台北市高記復興店、街角二號、馥臨港式火鍋、Brown Sugar黑糖音樂餐廳與親子餐廳棠朝、台中市樂沐法式餐廳、高雄大八餐飲集團與格亨餐飲集團、台南市大使餐廳與屏東墾丁迪迪小吃等。

在知名店家方面，除了「動物王國」以外，也有許多知名企業選擇歇業或是撤離部分店面，包括台灣莎莎21個門市、白木屋蛋糕19家門市、台北市Forever 21信義店、台北市金石堂城中店、雲林蛋糕毛巾咖啡館、台南梵印烘焙、高雄A+1百貨、史奴比漫畫屋。另外，據報導，台灣醫美診所比極盛時期少1/3，同時，全台150家專作陸客團生意的購物店僅剩約50家。

最後，就連大家最喜歡逛的夜市，都因為國人消費普遍減少而導致一些夜市面臨結束（或即將結束）營業的命運，包括輔大花園夜市、新北文創觀光夜市、台中經貿文創夜市、台中妖怪夜市、台中園富文創觀光夜市與高雄鑽夜市等。上面的資料是作者請助理上網去搜尋所找到的資料，其中雖然好像有很多家，但其實只列出20多家而已，而如果依前面所推估，今年全台灣可能會有超過3萬家廠商歇業，這將會是多麼可怕的事？

此處我們要提醒的是，依主計總處估計台灣今年的經濟成長率將維持在2.6%左右，只略低於去年的2.86%。但是如果仔細去看各部門的經濟表現就可以知道，其實近年帶動台灣經濟成長的主要動力是來自於進出口部門，而國內部門中的消費與投資成長率都低於平均的經濟成長率，也就是說，台灣經濟呈現明顯的「外熱內冷」的情況。本文把上述國內許多知名企業結束營業的情況臚列出來，相信讀者就可以感受到國內企業普遍受到不景氣的影響。由於經濟活動與每一個國人日常生活息息相關，當國內景質不佳時，受到影響的將會是每一個人。所以，每一個執政當局都必需時時以「拚經濟」為己任，而不應把「拚政治」或是「拚選舉」放在第一位，這才是國人之福吧！（作者為國立政治大學經濟系教授）

(中國時報)