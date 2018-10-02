誰是死人連署的罪犯？

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中國時報

中選會對「反空汙」公投連署表示，戶政機關已完成查對，其中「死人連署」比例相當高，具有可能性構成犯罪行為，將討論是否提刑事告發。至於告發的對象是否為公投提案領銜人，將提交委員會審議，並表示所有案件的處理標準及流程，均屬一致。

雖然中選會指出連署人數為49萬多人，戶政機關查對「有偽造情事」有7萬多人、「死人連署」有11849人，後者約為全部連署人數的2.38%，比例不低；中選會表示有相當高的可能性構成犯罪行為，擬依《刑事訴訟法》第241條規定告發。

對此，中選會是否為告發人，究竟「犯罪者」是誰？必須在「罪刑法定原則」之下加以檢示，《刑法》對於構成犯罪要件分為該當性、違法性及罪責；具有該當性和違法性的行為稱為不法行為，一行為必須要不法且有罪責才能構成犯罪。

以公投案而言，「犯罪客體」是連署人偽造侵害提案領銜人的提案權利，並無關中選會；而論以「犯罪對象」以及「危害行為」，則提案領銜人、中選會或全民同時成為連署人「偽造」之混同受害人。

究其「危害結果」是造成公投案因連署人數不足而未通過，則「因果關係」亦是偽造連署人導致提案領銜人無法進行最後之公民投票。所以，提案領銜人與中選會之間是欠缺因果關係的，法理上是無法追究的。

其次，刑法對於刑度並非採取「量化」標準，1萬件是偽造，1件也是偽造，如中選會偏執針對「空汙案」提告，也應及於其他所發現的各案，並應提供偽造連署犯罪者明確之事證。

另外，《公投法》第13條規定了第2階段中選會審查連署人數，若不足或經刪除未簽名或蓋章致人數不足，依法應通知補提；合於規定者，則函請戶政機關查對連署人名冊，如有「連署人不合資格」、「書寫錯誤或不明」、「未經提案人簽名或蓋章」、「連署有偽造情事」應予刪除。值得注意的是，依法中選會對連署程序僅在查核人數計算；至於真偽認定原則並未包含其中。

至於《公投法》第12條第3項明定「連署人名冊，連署人應親自簽名或蓋章」，惟第4項規定不符前項僅僅視為放棄連署。顯然連署人縱使非親簽或有偽造情事，基於「公開、自由、任意」連署原則，法規並未要求提案領銜人或推動團體負法律責任，依法僅是「刪除」而已。

中選會曾於民國92年發布《核對罷免案連署人名冊相關選務之處理》，釋復有關連署人名冊有同一筆跡簽名，有關人員是否涉及偽造文書？中選會解釋「連署人名冊上簽名是否為其本人簽名，係該會為核實連署所為之行政程序，自不能強令其檢附委託書。」

可知，連署過程任何政黨、派系或社團支持者均可參加連署無法排拒，所以連署人或協助連署人若是別有心機、故意犯罪偽造，亦無從防範與查察，因此，依法僅賦予戶政機關「查對名冊」、中選會「形式審件」之責。

推動公投案何其不易，民眾願意站出來連署，已令提案人及推動團體感恩不已，實不應課以額外的法律責任。

民進黨當初大力修法放寬公投規定，若以查對程序動輒卡關，豈不是玩弄民主！

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)

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