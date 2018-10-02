中美衝突下失衡的台灣

2018年10月02日 04:12 中國時報 柳金財

自從川普執政後，儘管宣稱改變歐巴馬政府時期的亞太戰略再平衡政策，然對中國的軟圍堵實同出一轍，甚至更加變本加厲。川普政府發表「美國安全戰略」、「國防戰略摘要」、「美國核武態勢」3份報告中，皆明顯界定中國為主要「戰略對手」與「修正主義強權」。美作為全球超級霸權，在經濟力與軍事力皆屬第一，而中國身為區域霸權，則是坐穩經濟力第二與軍事力第三。

上世紀90年代開始，美國內一再冒出「中國威脅論」、「中國崩潰論」之說，中國當局則不斷倡議「和平崛起論」。中國對外戰略已轉變，從鄧小平所倡議「韜光養晦」邁向「文明且負責任」大國，強調大國外交關係。中美兩大國若無法跳脫「修昔底德陷阱」，不能避免相互猜忌與懷疑，勢將無法合作而最終走向戰爭，這絕對是具毀滅性意義的全球災難。

首先，中美衝突從貿易戰升高擴展至外交、情報及政治領域，近期川普在聯合國痛批中國貿易政策與干涉美國內政。川普的反中戰略，在台灣內部政黨間產生選邊站爭論，究竟台灣應學習南北韓尋求彈性平衡多邊外交戰略，或是扮演美國印太戰略軟圍堵中國的馬前卒角色？

在美中全球戰略中，台灣扮演著有限作用的棋子角色，美中在朝鮮半島的區域安全與和平具有共同利益。「文金會」與「川金會」的共識執行，無論半島的非核化、終止敵對狀態仍需仰賴中國支持，中美在諸多國際議題上既競爭有合作，美國不可能無限制支持台灣。

其次，繼中美貿易戰不斷升級後，美試圖從經濟利益糾紛轉向政治制度、民主自由價值理念差異。川普在聯合國安理會指控中國正在意圖影響美國的期中選舉，及干涉內政。大陸外長王毅除立即不甘示弱予以反駁，強調「中國既不會成為美國，也不會挑戰美國，更不會取代美國。」中國不會重蹈「國強必霸」的道路。美國這種「帶有想像的猜忌正在蔓延」，將會放大現有矛盾之效果。

蔡政府所奉行「親美、友日、反中」路線，是一種不平衡戰略，尤其是「反中」議題上與美國保持高度一致性。在兩岸無「九二共識」政治基礎上，聯美日固然增加抗中的底氣與籌碼，然而這種失衡的單邊依賴則是充滿風險。台灣應調整到「和中」主軸上，避免一旦中美衝突反加速兩岸衝突惡化；或者中美關係趨於平緩，卻掉入「被出賣」的困境。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)