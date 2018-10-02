2018年10月02日 04:12 中國時報 謝棋楠

解雇受雇人有兩種，一個是懲戒解雇，另一個是裁員解雇，又稱為經濟性解雇。《勞動基準法》懲戒解雇之規範，是在其第12條之「不經預告而終止勞動契約」，因而其與《教師法》第14條之「解聘、停聘、不續聘」之規範性質相同，皆屬於為懲戒受雇人之目的而規範。《勞基法》裁員解雇是規範在第11條所規定之「需經預告而終止勞動契約」，其與《教師法》15條的教師資遣制度法律性質相同，都屬於為裁員而解雇。在法理上，為裁員而解雇受雇人，屬於可歸責於雇主方之原因而發生，雇主應該負擔補償責任。然而現行《教師法》第15條，對被解雇之教師卻毫無補償可言。

依《勞基法》第16條第1項，雇主需負擔預告解雇之責，預告期間是依年資任職長短，若雇主不預告勞工，則需給付勞工預告期間之工資。其二為雇主依同條第2項需於預告期間給勞工工資之謀職假，每周不超過2天。而最重要的是依《勞基法》第17條規定，需給付完全由雇主負擔之資遣費，資遣費按年資計算，工作1年年資需給1個月工資。

如依《勞基法》第19條規定勞動契約終止時，勞工如請求發給服務證明書，雇主或其代理人不得拒絕。此外被解僱勞工，還有工資墊償基金、大量解雇勞工保護，政府提供就業服務、失業給付與職業訓練等相關制度保護。

私校教師除無上述保障，僅有之資遣費給付，竟由學校、政府與教師共同撥繳金額而建立之退休撫卹基金來支付。公校教師之退休基金，性質屬政府之確定給付制退休基金，並非教師個人帳戶，政府與教師所提撥金額，是提撥入於整體之退休基金。因而，其基金所有權仍屬於國家。相反地，私校老師依該一條例所建立者為老師個人帳戶制之確定提撥基金。法律上，提撥進入個人帳戶之提撥金額，金額所有權已屬於該帳戶老師所有。現行資遣費給付之制度，等同於將老師自己的錢，來補貼原應由雇主負擔責任的錢，也就是被裁員老師自己來補償自己，真是豈有此理。《教師法》整體資遣制度，對於被解雇之私校教師，毫無補償可言。

依《教師法》規定：「教師之退休、撫卹、離職、資遣及保險，另以法律定之。」公校教師已有其公務員之相關規定可以適用，而對私校教師而言，其為依該法規定，政府早應另定相關制度以保障被裁員之私校老師，然而尚未依法制定，使私校教師面對少子化而落於勞動保障最不堪之境地。

依《教師法》精神，國家已屬遷延怠惰，立法委員亟應召開公聽會，使國人知其詳情，盡速修正《教師法》與《私立學校法》，或另立專法，以保障私校教師基本的勞動權益以及勞動尊嚴。（作者為中國文化大學勞工關係學系教授）

(中國時報)