美國國力收縮後的世界新秩序

2018年10月02日 04:12 中國時報 主筆室

英國《金融時報》專欄作者加內什最近發表一篇以〈美國無法再背負世界前行〉為題的專欄文章，清楚說明了曾經是自由貿易與國際秩序守護者的美國，在川普總統上任後背棄了戰後70年世界秩序的理由，因為美國國力再也負荷不起這個角色。二戰後歐美共同建立的自由經貿體系遭到美國的攻擊，世界第一與第二大經濟體爆發貿易戰爭，進而升高為戰略利益衝突，全球自由貿易運作正處於前所未有的崩解危機。

以市場經濟、自由貿易、降低壁壘為導向的自由貿易模式，70年來一直是國際主流思維，而美國是最主要的運作支柱。但川普對自由貿易揮出了兩記重拳，一拳是否定了自由貿易的價值，撕毀自貿協定，退出TPP（跨太平洋夥伴協定），動搖了全球對西方自貿體制的信念；另一拳是以報復性關稅逼迫他國讓利，尤其對中國全面宣戰，中國也強硬回擊，發表白皮書反駁川普政府的諸多指控。川普這兩拳，前者崩壞了世界經貿的中心思維，後者衝擊無數業者與消費者，有如海嘯奔騰而來。

同樣受到川普海嘯衝擊的歐盟，艱難時刻選擇堅持信念的立場，積極承擔起維護自由貿易的角色，力抗反全球化、反自貿浪潮。歐盟委員會主席容克7月訪中，就雙方進一步的經貿開放與世貿未來的挑戰等議題交換意見；接著赴日與首相安倍晉三簽訂日歐自貿協議；再到華府遊說川普，承諾將增加對美國農產品及液態瓦斯的採購，尋求深化雙方經貿合作。雖然川普仍未更改對歐盟汽車課25%關稅及鋼、鋁課稅的政策，但歐盟仍努力化解雙方歧見，希望讓川普理解全球貿易相互依賴的深度與廣度，以及自由貿易體制對國際經濟的意義。

川普不但反全球化、反「不公平」的自由貿易，對世貿組織也多有批評，近來甚至杯葛世貿上訴法庭的法官提名，但歐盟堅定支持世貿組織及其彰顯的理念，並全力爭取美國的認同，包括推動世貿組織法規的改革。9月歐盟貿易專員馬姆斯壯提出世貿改革方案，對過去世貿規範無法處理強制技轉、提報政策等疏漏進行補強，並加強未來的監視功能。歐盟與美日貿易代表日前在紐約舉行三邊會談，發布聯合聲明，關切「第三國」非市場導向的經濟政策與作為，及強制技術轉移等問題。這一方面是針對中國的貿易運作，另一方面也是希望取得美國對世貿平台的信任與支持，讓世貿能提供一個化解美中貿易糾紛的機會。

就中國大陸而言，美中對撞，全球遭殃，批評川普的聲浪固然強大，但為中國聲援者卻很少，因為在國企、貼補、關稅壁壘、強制技術轉移、智財保護及市場進入設限等方面，都和外界對自由貿易的定義有所差距。在面對中國貿易障礙時，其他國家（包括歐盟）和美國的利益是一致的，現在川普像火車頭一樣對著中國衝，其他國家雖然擔心自家產業遭到波及，但私下也樂見美國為大家掃除中國的諸多障礙，中國必須了解這背後有長期以來各國對中國貿易型態及市場運作的不滿，以及對進一步打開中國市場獲取利潤的貪婪。

川普暴衝式的攻擊，以及高昂的開價，讓中國當政者妥協空間變小。現在雙方姿態都擺得太硬，恐怕騎虎難下，相對來說，態度比較溫和的歐盟或可發揮斡旋角色。歐盟雖然也對中國的貿易運作及市場保護有所批評，但從不像川普那樣主張非理性的關稅報復，更不作情緒化謾罵指控。川普不相信自由貿易，只求美國優先，歐盟卻堅信自由貿易與共享共榮的價值，並願意為維護國際自貿體系而努力，這應該和中國有更多共通處。

歐盟和中國的矛盾並沒那麼深，尤其德國梅克爾總理和中國領導人已建立情感基礎，中歐之間更能理性地討論問題，或可和中國協商出一個更符合自貿開放概念的運作模式，也可以藉世貿平台深度討論彼此歧異，讓美國也能找到利益交集點，化解貿易戰火。

歐盟為維護全球自由貿易運作所作出的努力，應該可以提醒美中兩國，自貿體系對全球經濟民生的彌足珍貴，以及重要大國對世界經濟共榮的責任。中國可以自力更生，不怕打貿易戰，但21世紀的美國國力逐漸收縮，中國將離不開世界，世界更離不開中國，歐盟及世貿的管道是建立世界新秩序的契機。

(中國時報)