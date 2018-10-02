2018年10月02日 04:12 中國時報 主筆室

「新勇哥」阿扁果然不同凡響，不僅替北漂十條通溫柔鄉的兒子陳致中喊冤，更不管被台中監獄留校察看的禁令，再度越洋在世台會年會發聲大談政治。法務部官員最妙，從阿扁保外就醫以來，裝聾作啞，不願對阿扁挑釁動作正面回應，連次長張斗輝都說不知中監對扁的四不原則，不知道是真笨還是裝傻？

陳致中與前金門環保局長蔡其雍秋節前相聚，本是好友聚會，偏找上有女陪侍的招待所，還被周刊全程跟拍，讓早被法院認證嫖妓的陳致中在選前多了桃色話題，而阿扁護子，立馬聯想是民進黨中央疑藉此切割扁家，直指是要做掉陳致中參選高市議員資格的陰謀。

扁的陰謀論看起來頗有玄機，因為當初馬英九執政，民進黨要求馬特赦阿扁，馬政府想破頭才找出讓阿扁保外就醫的解套之計。民進黨執政2年多來，扁仍戴著中監「不上台、不演講，不談及政治，不接受媒體採訪」的「四不」緊箍咒，小英也絕口不談特赦，就算扁一再踩紅線，民進黨敢怒不敢言，深怕影響年底選情。

阿扁一再逼宮，法務部成為小英擋箭牌。綠營出身、當過民代的前部長邱太三忍不住，還懂得反擊，怒轟扁講幹話，落得官位不保，回學校當講座教授，倒也解脫。接棒的蔡清祥，沒有政黨背景，還當過檢察官、調查局長，卻展現大內高手身段，把對扁的發言權全丟給中監。

扁接受日本《產經新聞》訪問、參與喜樂島聯盟、以錄影形式在各種政治場合發表言論，並透過臉書「新勇哥物語」發表政治看法，中監竟對「四不」視而不見，甚至還幫腔，難怪法務部次長張斗輝被問到這四不會賣傻答說不清楚。

法務部被扁玩於股掌之間，連司法威信都玩掉，看來邱太三還算有膽量。

(中國時報)