轉型正義的前提是共生

2018年10月02日 04:12 中國時報 周天瑋

2018年，台灣和美國法治同時在面臨挑戰，社會氛圍對立，似乎都忘記了一個最低常識標準：「我們在這片土地上都要能夠繼續生存下去」。

美國的突出例子是聯邦最高法院大法官被提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的任命案風暴小說式奇觀。參議院司法委員會的民主黨領袖范士丹私下握有福特教授（Christine Ford）指控卡瓦諾做出不當性侵行為的函件將近兩個月，卻一直按兵不動，不公開交付調查，等到委員會即將進行人事表決，突然函件遭到洩露，驚動全國，讓本來篤定可以過關的任命案出現變數，共和黨於是抨擊民主黨對卡瓦諾做過精心政治算計，意圖封殺。

一般分析，民主黨無法容許川普總統擴大最高法院保守派法官的陣容，擔心墮胎以及其他判例將被推翻，所以無所不用其極。同時，民主黨又想讓大法官的這個位子從缺，維持爭議話題，有助於期中選舉。

更特殊的是，這個涉嫌事件據說發生在36年前，雙方都是青少年。上周司法委員會破格加開聽證，雙方先後陳詞，福特言之鑿鑿，可是卡瓦諾說自己清白無辜。在政治、司法和婦女#MeToo反性侵運動的完全風暴籠罩下，華府經歷了歷史性情緒激動的一周，從議員以至於婦女，目前意見不但尖銳分歧且出現荒謬的聲浪，認為法治所講求的推定無罪、正當程序和舉證責任，在這個指控上必置諸腦後，任由輿論未審先判。

目前美國聯邦調查局已奉命補充調查。聯調局不是地方檢察機關，而且這不是刑事調查，因此探員不能申請搜索令或由大陪審團發傳票強迫證人作證或交出文件，證人可以拒絕合作。鑑於FBI甚至不做決定或建議，這個調查究竟能有多大的作用非常難說，不過，卡瓦諾雖然尚未鬥倒，已經鬥臭。

美國的法治如果照這樣走下去，社會可能將從女性的人人自危，轉變成男性的人人自危！

台灣的突出例子，是一個立法有瑕疵的惡法和一個民主醜聞機構。首先是《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，這個條例賦予不當黨產處理委員會的行政權過大，已經導致聲請大法官釋憲確認是否違憲。其次是《促進轉型正義條例》，同樣也有行政權過大的問題，下轄的促進轉型正義委員會的主要任務是統籌規畫開放政治檔案、清除威權象徵及保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解和處理不當黨產，然而促轉會副主委張天欽據報導在內部會議涉嫌要求操作打擊新北市長候選人侯友宜，試圖動用政府機關影響選舉，並涉嫌將促轉會形容為「東廠」。事情外洩，結果淪為民主法治笑柄。

9月台灣剛頒發第3屆唐獎，對於這些現象，法治獎得獎人約瑟夫‧拉茲（Joseph Raz）會怎麼看？

拉茲的理性而符合常識的觀點，同時適用於台灣轉型和美國的#MeToo運動及輿論審判。他說，一般認為轉型正義更重視人道和公道，以取代不人道和不公道，但要小心，事實未必如此。過度追求轉型正義，可能造成大害。就算是政權轉移，也不要忘了大家還是生活在同一個國家，應該要尊重彼此，不管轉型正義是透過司法途徑或是和解手段，務必要記得「我們在這片土地上都要能夠繼續生存下去」。（作者是美國律師）

(中國時報)