搞雙語不如救被放棄的孩子

2018年10月02日 04:12 中國時報 張瑞雄

台灣要往雙語國家邁進，教育部規畫專案曝光，內容包括中小學將大力加強英語教學，此外高中以下將修法開放設立逾百班雙語班、逾24所雙語學校，將廣徵外籍師資，希望能以雙語教授數學、理化等非英語學科等。

首先要釐清這是要將英語列為官方語言的動作，還是英語能力提升的補救動作？媒體說是要變成雙語國家，那麼哪種語言是國家的第一語言？亦即大人們日常講話是講國語還是英語？官方文件和法律是英文還是國文？如果答案都還是國語，那麼以上那些措施只能說是加強某些學生的英語能力而已。

以號稱雙語國家新加坡為例，基本上官方都是講英語，所有官方網站都是英文，中小學教育也都以英語教學，華文、馬來文等則是在學校為選修，新加坡其實是以英語為官方語言的國家，只是因人種關係允許多種語言並存，難道這是我們要的雙語國家？

所以應該務實一點把官方語言國文教好學好，然後想辦法提升全民英語程度，2004年教育部的「國民中小學英語教學手冊」書中就指出台灣長期以來的英語教學困境：各縣市國小英語教學實施年級不一、雙峰現象、師資缺乏、教材不一、硬體設備不夠等，現在各種現象是否依然存在？

由於英語是升學的必考科目，國中小學學不好英語等於升學之路提前被淘汰。但只有英語一科嗎？其實，在中小學階段，更有很多放棄數學、自然科的學生，或者根本放棄功課的學生，我們如何來幫助這些自我放棄或被放棄的孩子？

今天學生要學的科目很多，每科都很重要，增加某科目的時間一定會壓縮到其他科目的時間，所以每個科目在校上課的時間永遠不會足夠，下課回家複習和練習是跟得上進度的不二方法。但很多家庭的問題，如下課後要幫忙照顧弟妹、幫忙賺錢或下課後家裡沒大人管，讓這些小朋友一下課後就像斷了線的風箏，根本沒時間也不會去寫作業和複習功課，接下來上課當然就聽不懂新的進度，從此就放棄了。

只要每個小朋友每天把功課寫完且了解，他們就可以跟得上進度，上課聽得懂就不會放棄。所以對這些家庭有問題的小朋友，學校一定要在下課後留他們下來，等他們功課都寫完並檢查完後才回家，並提供晚餐，師資可以動用各縣市大學的學生。假設全國有5萬名學童需要如此的輔導，以1餐50，1個月20天，1學期4個月來算，才需2億，加上大學生的工讀金和水電費等等，1年幾億絕對可以救很多小朋友，比起花錢搞雙語國家更為值得。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)