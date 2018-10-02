民進黨被韓國瑜打成老人黨

2018年10月02日 04:12 中國時報 桑品載

國民黨高雄市長參選人韓國瑜，提議在高雄旗津區開闢「博弈特區」，民進黨參選人陳其邁大聲反對，說韓國瑜要在高雄開賭場。

依韓國瑜說法，「高雄又老又窮」。老，是指高雄有50萬青年「北漂」到其他縣市為生計求發展；窮，高雄市是六都「欠債冠軍」，經濟發展缺乏動力，又背負沉重債務包袱。高雄工資低廉，與台北市相較，平均每月薪水少4000元左右，故而人力外移情況嚴重，過去是台灣第二大都市，如今落為老三，年輕人看不到希望，「北漂」乃成為趨勢。

韓國瑜開闢博弈特區之議，是攪動高雄經濟如一灘死水的一個點子，贊成與否，還需經由公投民主程序來決定。民進黨將道德帽子套在他頭上是文不對題。

全球設博弈特區的國家很多，美國的拉斯維加斯世人稱為「賭城」；澳門最主要經濟來源就是開賭場；南韓、日本、新加坡也有公開賭場。民進黨所說的「不道德」，在這些地方會是一則笑話，他們或會反問：「你們高雄的道德會比我們高嗎？」

韓國瑜說，借鏡他國經驗，博弈必然有助觀光發展，人流便是錢流，因觀光興起而帶動的如餐飲業、旅館業、運輸業，也會熱絡起來。人來了，錢來了，高雄便會生龍活虎，不再又老又窮。

高雄要新生，需要有人出點子，高雄就像一家企業，得有高明的研發人才。點子不一定全好，可以討論，可以取捨，但不能打壓點子、扣他帽子。

韓國瑜端著一碗滷肉飯到高雄打天下，他的支持度原本和陳其邁相差20多趴，陳其邁對他採冷處理，相信高雄是民進黨大本營，基礎穩固，以為他躺著選也能贏。不料，韓國瑜竟是個「點子王」，口才又好，使死氣沉沉的高雄選情有了熱度，彼此民意支持度逐漸拉近到五五波，陳其邁和民進黨這才如大夢初醒，不能還躺在床上了，打擊韓國瑜遂成從蔡英文以下整個黨的主動力，倉促間喊出「相信高雄，看好未來」口號，竟不知高雄之老與窮、北漂成風正是因為人民對民進黨30年執政失去了信心，看不到未來願景之故。

從民調看，陳其邁在60歲以上民眾支持度仍優於韓國瑜，對照民進黨在高雄執政30年，他們是和民進黨一起變老，30年前可以出走而未出走，現在壯志不再，只好和民進黨窩抱在一起了。但歲月不饒人，人人都會更老，他們支持民進黨，民進黨依賴他們的支持以存活，如果民進黨繼續執政，間接使民進黨成為「老人黨」。

韓國瑜的開放與民進黨的保守在高雄相對映，高雄人要選擇什麼，會成為11月24日投票前壁壘分明的戰場，刀光劍影也給人民一個深思熟慮的機會。即使韓國瑜敗選，他所刺激出的活絡思想，為高雄繪製的發展藍圖，也一定會留在高雄人的腦海裡。（作者為作家）

(中國時報)