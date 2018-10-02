2018年10月02日 04:12 中國時報 周韻采

選前兩個月，各家民調紛紛出爐，同一選區常有相距20幾趴的差異，看得民眾眼花撩亂。究其原因，除刻意釋放的假民調外，社群媒體興起後，民眾對政治的反應更即時，變化幅度也更大，使得民調喪失了很重要的穩定性功能。

那應該如何預測選舉結果？或許同時分析社群媒體及民調更能窺其全貌。由於臉書粉絲頁的討論人數與廣告息息相關，故我們以「平均每廣告日產生之不重複討論人數」為指標，將六都共計25位市長候選人依序排名。上周（9月18～24日）結果顯示，柯P與韓國瑜獨占鼇頭，在沒有廣告輔助下，分別產生15萬及4萬討論人數，堪稱天王與將王，而陳其邁也在沒有下廣告情形下，產生1.6萬討論人數。其餘下廣告者，前5名依序為台南無黨籍林義豐（21296）、桃園民進黨鄭文燦（6542）、新北國民黨侯友宜（4808）、台南國民黨高思博（4547）及台北國民黨丁守中（2565）。

除台南市外，其餘五都的候選人排序與目前已公布的民調結果完全吻合。台北市是柯P領先丁守中和姚文智，然柯P是全國級的網路天王，是否能反映台北市實際開票數字，不無疑問。高雄與台中兩都，雙方民調與臉書討論人數都非常接近，顯示其為激戰區。而新北與桃園則是不管民調結果與臉書指標，雙方差距過大，如無意外可由領先者勝出，然新北雙方的臉書指標倍數差不大，故向下修正，預測領先票數將比民調差距小。

台南則呈現了民調是民進黨黃偉哲領先；臉書指標由林義豐居首，黃偉哲甚至輸給無黨籍陳永和墊底。國民黨的高思博則在兩種民意中都居第二。當民調結果與臉書指標大相逕庭，我們應如何解讀台南選情呢？由於臉書是使用者主動產生互動，民調樣本則是隨機抽樣的被動表態，故臉書指標可視作鐵粉數量或熱度。然在多人互打的混戰中，隨著候選人數增加，每位候選人第一次被提示的機率遞減，例如台南只有1/6，而非兩人對決的50趴，故市長支持度調查形同單選區多席次的議員知名度調查，利於擁有高知名度的現任者。

另從高雄藍綠兩黨候選人都位居臉書指標的前3名，我們研判高雄的選情相當熱。台南則因6位候選人中有2位排名在下廣告者前5名，也有相當熱度。相較北部的冷選情，南二都今年反而選情強強滾，無奈只有韓國瑜因展現了主流可接受的非典政治人物特質，得到媒體青睞。台南雖如悶鍋中的沸水即將爆開，但高思博卻是非主流的非典，故無法在媒體上反映出當地熱度。韓國瑜是否能產生外溢效果，或許就是此次台南能否變天的關鍵。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)