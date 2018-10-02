王子蔡焜霖 搭起漫畫大舞台

《王子》雜誌創辦人蔡焜霖，數十年前即為漫畫家創造舞台，為讀者帶來歡笑及美好回憶，今年獲金漫獎特別貢獻獎。（季志翔攝）

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中國時報
／專訪

漫畫家是築夢者，更是熱血與勇氣的代言人。現年88歲的蔡焜霖，52年前就在幫漫畫家搭舞台，不但在出版不自由的年代創辦《王子》雜誌，發掘蔡志忠、范萬楠等漫畫人才；更曾發動群眾募資，讓紅葉少棒隊擁有新的球衣及集訓經費，促成「紅葉傳奇」。

熱血點子多 辦漫畫雜誌

「那個時候，漫畫裡不能出現會講話的狗，雙腳騰空的人和裸體淋浴的畫面也不行。每一本漫畫都必須審查的年代。」蔡焜霖不只擁有漫畫人的熱血與勇氣，更有頭腦，他不跟當局硬拚，卻繞了一個彎創辦雜誌，1966年《王子》誕生，為台灣漫畫史創造一頁傳奇。

蔡焜霖1930年生於台中，台中一中畢業，曾在鎮公所上班，卻因曾加入讀書會而被指為匪諜，入獄10年，出獄後，正好搭上台灣漫畫出版蓬勃發展的時期，當時最紅的漫畫就是葉宏甲的《諸葛四郎》。

蔡焜霖先是從日文漫畫中譯做起，逐步開始學習漫畫和雜誌編務，期間也曾跳槽廣告業做文案，後來成立文昌出版社，專營漫畫出版。

創刊號一出 大賣2萬本

無奈，政府於1966年起嚴格實施品版審查製度，漫畫出版社收的收、倒的倒，文昌也不例外。蔡焜霖回憶，「政府突然到租書店查緝漫畫，被認為有問題的就全部沒收、燒掉。後來所有的漫畫出版前都要送去國立編譯館審查，不知道要花多久時間，也沒有人知道確切的審查標準。」

反骨蔡焜霖氣不過，腦筋一轉，心想，不能出書，乾脆來辦不用審查的兒童刊物，於是有了《王子》，「政府要來查，我就說這些都不是漫畫，是在教科學新知和經典文學。」

窮則變，變則通，沒想到蔡焜霖出奇招，創刊號就大賣2萬本，最高紀錄一期賣到4萬6千本，僅次於當時最暢銷的《讀者文摘》，蔡焜霖歸功於漫畫家，「除了文字精彩，因為有批漫畫家在《王子》雜誌工作，我們對圖畫特別講究。」

跨頁畫菜市 眼光很獨到

在蔡焜霖主導下，台灣本土的生活元素也成為雜誌內容，漫畫研究者洪德麟表示，「有一期漫畫家蔡吉豐畫了一張跨頁的漫畫，描繪台灣的菜市場，這是在之前的漫畫中從來沒有見過的。」

此外，蔡焜霖對雜誌設計的美感也十分講究。洪德麟回憶，「像是雜誌用的紙，是特殊的布紋紙，質感非常不同。他還發明『紙上電影』，用連續的照片來講故事。很多事都是當時《王子》先做了，其他的雜誌才紛紛跟進。」

(中國時報)

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