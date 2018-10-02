貨櫃變樂器箱 朱團帶你玩擊樂

朱宗慶打擊樂團將貨櫃改裝成移動式音樂互動裝置「 Beats of Hearts！」，希望讓民眾透過數位藝術來體驗打擊樂趣。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

輕觸牆面，就可發出預置的打擊樂聲音，配合節奏玩出千變萬化的節奏，朱宗慶打擊樂團剛獲台北市文化局通過成為台北市譽揚藝文組織，文化局與朱團合作設置移動式音樂互動裝置作品「Beats of Hearts！」歡迎民眾大膽進去觸摸、感應，體驗打擊樂的節奏與趣味。

朱宗慶說，這個獎讓他想起了朱宗慶打擊樂團剛成立的時候，「我們總是一台卡車帶著團員們跟樂器上山下海，一鄉鎮一鄉鎮演出；現在這個貨櫃變身樂器箱，不用帶著樂器，也可以讓大家體驗打擊樂。」

朱宗慶說，很感謝台北市頒此榮譽，「一開始創團，我們就說要立足台灣，放眼世界，我們培養人才，累積創作，至今創團32年，這正是朱團的文化品牌。」朱宗慶說，這次得到譽揚團隊，大家討論的結果，就是希望打造一個貨櫃結合科技跟打擊樂作互動裝置，「讓大家知道朱團當年努力的初衷，也從這個裝置找到接觸打擊樂的樂趣。」

朱團資深團員黃堃儼表示，移動式音樂互動裝置作品「Beats of Hearts！」是利用雷射的光感應透過民眾觸摸面板手的位置，再啟動預置的音樂，發出聲音，「想像你的手放在牆面上，就是打開了音樂的開關。內部主體是建置了打擊樂的金屬、木頭、皮革等這三大類代表性音色音源，再加上多樣節奏型態，民眾可以透過不同的媒介，更加親近擊樂藝術。」

朱宗慶表示，這個貨櫃互動音樂裝置是很簡單的素材，卻創造很多音樂的可能性，「很希望這個貨櫃除了在台北市巡演之外，也希望可以到全國各地展示。」

台北市副市長陳景峻表示，音樂影響人的一生，也會改變城市的面貌，培養耐性與優雅。陳景峻說，他擔任三重市長時，正好是朱宗慶打擊樂團成立之際，「榮幸可以見證朱團的成功，希望朱團的音樂可以走到國小，走到街巷，帶動台北市的文化。」

(中國時報)

出版社如聖地 蔡大俠愛才惜才 「時報青年學者獎」美籍青年蘇和…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。