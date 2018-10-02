葉石濤《臺灣文學史綱》發行越南文版

台南市政府文化局繼去年12月推出台灣文學巨擘葉石濤的短篇小說集《葫蘆巷春夢》越南文版後，1日再度出版葉石濤論述台灣文學發展歷程的重要著作《臺灣文學史綱》越南文版，希望讓台灣文學逐漸在越南扎根傳散。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台南市政府文化局繼去年12月推出台灣文學巨擘葉石濤的短篇小說集《葫蘆巷春夢》越南文版後，1日再度出版葉石濤論述台灣文學發展歷程的重要著作《臺灣文學史綱》越南文版，希望讓台灣文學逐漸在越南扎根傳散。

台南市政府文化局長葉澤山表示，葉石濤在家鄉台南的生活，橫跨日據時期及二次戰後世代，其作品忠實反映台灣的土地與人民真實的生活。為了完成《臺灣文學史綱》，他從1983年起花了3年蒐集資料及撰寫，直到1987年才付梓出版。這部論著將台灣文學從明鄭以來300多年的發展概況完整詳述評析，可說是認識台灣文學最重要的文本之一。

成大中文系特聘教授也是此次翻譯出版計畫主持人陳益源認為，葉石濤是台灣文學的掌門人，在《臺灣文學史綱》的帶領下，台灣文學即將走出國門，與9000多萬廣大越南讀者共享。

昨天上午在葉石濤文學紀念館舉行的新書發表會，葉石濤的兒子葉松齡及多位文壇大老、越南譯者河內國家大學黎春開博士、出版單位河內師範大學出版社經理阮博強等人均出席，該書26日還將於越南舉行新書發表會。

文化局還說，目前《臺灣文學史綱》越南文版由成大中文系與越南河內國家大學、河內師範大學、越南社會科學翰林院團隊翻譯出版後，英文版也翻譯完成。

(中國時報)

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