邱澤謝盈萱帝后路力抗陸星

2018年10月02日 04:13 中國時報 徐桐炘 報導

鄧超《影》

段奕宏《暴雪將至》

徐崢《我不是藥神》

彭昱暢《大象席地而坐》

謝盈萱《誰先愛上他的》

孫儷《影》

周迅《你好，之華》

曾美慧孜《三夫》

趙濤《江湖兒女》

金馬55入圍名單

第55屆金馬獎1日公布入圍名單，由李千娜和蔡凡熙共同宣布，並由金馬執委會執行長聞天祥解說入圍理由，《誰先愛上他的》邱澤和謝盈萱成為最佳男、女主角獎唯二的台灣代表，2人首度入圍就挾著在台北電影獎奪下影帝后的氣勢，力抗8位大陸演員，邱澤興奮在臉書一連寫下12個「啊」抒發激動心情，並表示此次已無法保持平常心，「我要哭了！但我媽說還是要平常心，所有的安排都是最好的安排。」

被稱「劇場女王」的謝盈萱從影多年，終於在金馬奪得入圍門票，她說：「覺得不可能的事情居然發生了！我會抱著學習的態度去觀摩，最開心的是能夠跟這麼多厲害的影人碰面。」聞天祥表示，邱澤被評審認為「眼神充滿戲」，用看似不羈的神情和行為展現深情，謝盈萱則是表現出表面上神經暴躁，實則傷痕累累的內心。

周迅細緻掌握角色

大陸演員來勢洶洶，夫妻檔孫儷和鄧超共同演出張藝謀新作《影》，雙雙入圍男、女主角，鄧超在片中一人分飾「子虞」和「境州」，他不但改變體型，就連眼神和口條都一度讓評審以為兩角是由不同演員演出，被稱為「妻奴」的他表示最高興的是老婆入圍，並不改搞笑性格打趣說：「誰能幫我問一下，是子虞入圍了還是境州入圍了？」

有趣的是，《如懿傳》女主角周迅以岩井俊二新片《你好，之華》入圍，對決《後宮甄嬛傳》孫儷，足證2人在大小螢幕都各自占有一席之地，周迅則獲讚成功在片中細緻掌握每個狀態。

趙濤多年來是老公賈樟柯的御用演員，2015年《山河故人》在金馬獎鎩羽而歸，今年以《江湖兒女》再戰影后之位，評審認為她以演技定義片中人性關係的變化。《三夫》的女主角曾美慧孜則不僅大膽呈現身體，更有精采層次演出。

徐崢陸片票房保證

準影帝名單中還有已拿下東京影展影帝的《暴雪將至》段奕宏，金馬評審認為他展現高度緊繃力，全片的張力和他的表演一致，能讓人感受到角色的孤獨；資深演員徐崢向來是大陸電影的票房保證，此次以《我不是藥神》搶攻金馬影帝；年僅23歲的彭昱暢是本屆準影帝年紀最小者，他演出胡波遺作《大象席地而坐》被視為不可小覷的新星。金馬獎頒獎典禮11月17日將於國父紀念館舉行。

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(中國時報)