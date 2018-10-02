李鴻其惠英紅被降級爭男女配角

惠英紅希望今年能以平常心參與金馬。

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中國時報
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李鴻其報名男主角獎最終卻入圍男配角獎。

第55屆金馬獎最佳男配角入圍的有《角頭2：王者再起》鄭人碩、《幸福城市》李鴻其、《後來的我們》田壯壯、《我不是藥神》章宇、《翠絲》袁富華。

當中鄭人碩繼北影拿下男配角後再度入圍金馬，他3年前曾以《醉‧生夢死》入圍相同獎項，當時同片演員兼好哥兒們李鴻其拿下金馬新演員，這次兩人將同榜較勁，對於幸運二度角逐金馬，鄭人碩最感謝《角頭2》監製張威縯給予機會，也謝謝片中「五虎將」兄弟。

女配角入圍有《翠絲》惠英紅、《你好，之華》張子楓、《幸福城市》丁寧、《老大人》黃嘉千、《邪不壓正》許晴。丁寧第一時間得知入圍，腦筋一片空白，她說：「等一下不知道要怎麼教瑜伽課了。」並謝謝導演何蔚庭相信她，也希望能順利擒下金馬。惠英紅則表示：「很感恩有好的角色讓我發揮，希望以平常心參與金馬獎，不給自己太大的壓力。」她也半開玩笑說：「不過有參賽，還是希望贏啦！」

今年較特別的是，李鴻其在《幸福城市》中擔任男主角，因電影分為三段故事，他戲分偏少，評審團討論後主動把他移到男配角，認為會更具競爭力；惠英紅也是相同情況，她是去年金馬影后，在《翠絲》中也出演女主角，但因戲分不多，也由評審們移至女配角。

(中國時報)

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