張藝謀造《影》水墨畫人性

2018年10月02日 04:13 中國時報 潘鈺楨 報導

《誰先愛上他的》8項入圍，是國片強棒。

第55屆金馬獎1日公布入圍名單，大贏家是大陸導演張藝謀暌違4年再推出的華語片《影》，風光入圍12項。張藝謀淡定回應入圍一事：「很榮幸、很高興也很期待，很感謝劇組每個人的付出。」緊追在後的是國片《誰先愛上他的》8項，其他則都是陸片：《我不是藥神》7項，《邪不壓正》、《大象席地而坐》各入圍6項。台、港片在金馬獎第一波廝殺中明顯態勢疲軟。

張藝謀一直對金馬獎興趣缺缺，首度報名是2014年以《歸來》入圍第51屆金馬獎5項提名，再來就是這次靠《影》殺入金馬。他今年已帶作品在威尼斯影展放映，映畢獲全場起立鼓掌5分鐘。他說《影》傳播的是中國傳統的二元哲學以及風格鮮明的東方水墨美學，是大陸電影文化軟實力不斷提升的表現。

667部作品報名

電影由鄧超、孫儷、鄭愷、王千源、胡軍演出，描述一位從8歲就被祕密囚禁的小人物，不甘心被當成傀儡替身，歷經磨難，努力尋回自由的人性故事。《影》在張藝謀慣有的美學框架下再有突破，全片以中國水墨畫的黑與白，加上膚色和血色共4個顏色詮釋意境與情緒，在磅礡大氣的古裝動作片中融入鮮明人性思考，以簡單顏色與動作處理複雜的愛與妄議題，在技術與藝術上都有高水準程度。

金馬執委會執行長聞天祥表示，今年金馬獎共667部作品報名，80多部過初選，42部進入圍名單，其中大陸作品18部、台灣作品17部、香港12部（合拍片各計一次）。整體來說大陸片來勢洶洶，台灣片靠動畫、短片搶下不少席次，港片則因《黃金兄弟》、《無雙》等幾部被看好的大片落馬而顯得艱困。

(中國時報)