張藝謀造《影》水墨畫人性

張藝謀的《影》以黑白色調表現出中國水墨美學。

友善列印
中國時報
報導
《誰先愛上他的》8項入圍，是國片強棒。

第55屆金馬獎1日公布入圍名單，大贏家是大陸導演張藝謀暌違4年再推出的華語片《影》，風光入圍12項。張藝謀淡定回應入圍一事：「很榮幸、很高興也很期待，很感謝劇組每個人的付出。」緊追在後的是國片《誰先愛上他的》8項，其他則都是陸片：《我不是藥神》7項，《邪不壓正》、《大象席地而坐》各入圍6項。台、港片在金馬獎第一波廝殺中明顯態勢疲軟。

張藝謀一直對金馬獎興趣缺缺，首度報名是2014年以《歸來》入圍第51屆金馬獎5項提名，再來就是這次靠《影》殺入金馬。他今年已帶作品在威尼斯影展放映，映畢獲全場起立鼓掌5分鐘。他說《影》傳播的是中國傳統的二元哲學以及風格鮮明的東方水墨美學，是大陸電影文化軟實力不斷提升的表現。

667部作品報名

電影由鄧超、孫儷、鄭愷、王千源、胡軍演出，描述一位從8歲就被祕密囚禁的小人物，不甘心被當成傀儡替身，歷經磨難，努力尋回自由的人性故事。《影》在張藝謀慣有的美學框架下再有突破，全片以中國水墨畫的黑與白，加上膚色和血色共4個顏色詮釋意境與情緒，在磅礡大氣的古裝動作片中融入鮮明人性思考，以簡單顏色與動作處理複雜的愛與妄議題，在技術與藝術上都有高水準程度。

金馬執委會執行長聞天祥表示，今年金馬獎共667部作品報名，80多部過初選，42部進入圍名單，其中大陸作品18部、台灣作品17部、香港12部（合拍片各計一次）。整體來說大陸片來勢洶洶，台灣片靠動畫、短片搶下不少席次，港片則因《黃金兄弟》、《無雙》等幾部被看好的大片落馬而顯得艱困。

(中國時報)

台星包辦新演員保證獎落寶島 井柏然周冬雨差1票淪遺珠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。