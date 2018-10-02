LiveMe發行賽3直播主出單曲

沐妍

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中國時報
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紀儀羚
小咪

國際直播平台LiveMe為挖掘直播間好聲音，日前舉辦「LiveMe 個人單曲發行賽」，選出平台3位主播紀儀羚、沐妍及小咪錄製數位單曲，並於各自直播間進行全球線上單曲發表，總計6小時創造10萬人次觀看及獲得近百萬鑽石的專屬指定禮物支持。

LiveMe直播目前在美、英、日、中東市場發展佳，計畫培訓更多優質才藝主播，藉由平台的國際性，讓全世界看見優秀的台灣直播主。這次發行賽的冠軍紀儀羚為台大高材生，吉他彈唱功力一流，更是創作才女，曾被製作人黃國倫大讚為「吉他仙子」，成功推出單曲〈Say Good Night〉。

沐妍訴追男心曲

沐妍在平台上擁有8萬粉絲，曾是LamiGirls的人氣啦啦隊員，這次發行數位單曲〈Be With You陪你〉，講述女孩對男孩傾訴心事，她曾連續寫情書給對方表達愛意長達3年，但對方完全無回應，當她不再寫後男生才回信，她笑說：「他回我時，我早對他心已死了，只能說抱歉。」

小咪誓不再主動

也曾同為LamiGirls啦啦隊員的小咪，推出單曲〈幸福預告〉，她以前在國中時主動追同學，因對方導師是歷史老師，她故意考很爛，下課去補考藉機看對方一眼，但對方反應冷淡，她告白也被打槍，她說：「那一次造成陰影，發誓再也不主動了。」

(中國時報)

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